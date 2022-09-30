https://sputnikarabic.ae/20220930/إعصار-إيان-المدمر-يتجه-إلى-ولايات-أمريكية-جديدة-1068452919.html

إعصار "إيان" المدمر يتجه إلى ولايات أمريكية جديدة

إعصار "إيان" المدمر يتجه إلى ولايات أمريكية جديدة

يتجه إعصار "إيان" المدمر، اليوم الجمعة، إلى ولايات أمريكية جديدة في جنوب شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك كارولاينا الشمالية والجنوبية، وذلك بعدما أوقع قتلى في... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T16:11+0000

2022-09-30T16:11+0000

2022-09-30T16:11+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت شبكة "فرانس 24"، إن الإعصار يحمل رياحا سرعتها 140 كلم في الساعة كما أنه قد يسبب فيضانات بحرية قاتلة على سواحل كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، حسبما أفادت أحدث نشرة صادرة عن المركز الوطني للأعاصير الذي وضع منطقة الساحل بأكملها من جورجيا إلى كارولاينا الشمالية في حالة تأهب للإعصار.ويتوقع أن يصل الإعصار إلى البر بعيد ظهر الجمعة ثم "يضعف بسرعة" مع تقدمه بين الجمعة والسبت، بحسب الهيئة نفسها.وفي وقت سابق، قتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار إيان الذي ضرب جنوب غرب فلوريدا، متسببا في فيضانات في الشوارع واقتلاع الأشجار على طول الساحل، حيث زادت قوته خلال الأيام الماضية.وتجاوزت سرعة الرياح أكثر من 240 كلم في الساعة، أثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا أصبحوا دون كهرباء، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكانت العاصفة قد تسببت أثناء اجتياحها كوبا، في السابق، بمقتل شخصين وتدمير شبكة الكهرباء في البلاد.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان كارثة كبرى لفلوريدا بسبب إعصار إيان، ما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار، وقال بايدن إن خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قارب إنقاذ وطواقم.

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