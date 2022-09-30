https://sputnikarabic.ae/20220930/إعلام-دول-الاتحاد-الأوروبي-تتفق-على-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-1068436536.html
إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع صدور القرار النهائي الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت "رويترز" نقلا عن... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T11:57+0000
2022-09-30T11:57+0000
2022-09-30T11:57+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وقالت المصادر إن "سفراء 27 دولة أوروبية ناقشوا، اليوم الجمعة، المقترحات وأعطوا "الضوء الأخضر".ونقلت الوكالة عن المصادر قولهم: "القرار النهائي متوقع اطلاقة الأسبوع المقبل".قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية أعدت مقترحات لفرض عقوبات على روسيا إثر الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وكذلك الوضع في أوكرانيا.وقالت فون دير لاين للصحفيين يوم الأربعاء الماضي: "اليوم نقدم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا".ووفقا لها، بسبب العقوبات الجديدة على الواردات، ستخسر روسيا 7 مليارات يورو من العائدات.وستتم مناقشة مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات الجديدة على مستوى الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي.وإذا وافق الممثلون الدائمون على العقوبات، فستتم الموافقة على الحزمة الجديدة رسميًا على المستوى الوزاري، وبعد ذلك سيتم نشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حيث تدخل حيز التنفيذ.ولا يمكن تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي إلا بقرار جماعي، ويمكن لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن تعطله في مرحلة التصويت.وقرر سكان المناطق المحررة يوم أمس الثلاثاء في27 أيلول/ سبتمبر العودة لوطنهم الأم روسيا في استفتاء شعبي حضره مراقبون دوليون.
https://sputnikarabic.ae/20220928/المفوضية-الأوروبية-تقدم-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-بعد-الاستفتاءات-1068362918.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
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توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع صدور القرار النهائي الأسبوع المقبل، حسبما ذكرت "رويترز" نقلا عن مصادر دبلوماسية.
وقالت المصادر إن "سفراء 27 دولة أوروبية ناقشوا، اليوم الجمعة، المقترحات وأعطوا "الضوء الأخضر".
ونقلت الوكالة عن المصادر قولهم: "القرار النهائي متوقع اطلاقة الأسبوع المقبل".
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية أعدت مقترحات لفرض عقوبات على روسيا إثر الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وكذلك الوضع في أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين للصحفيين يوم الأربعاء الماضي: "اليوم نقدم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا".
ووفقا لها، بسبب العقوبات الجديدة على الواردات، ستخسر روسيا 7 مليارات يورو من العائدات.
وستتم مناقشة مقترحات المفوضية الأوروبية
بشأن العقوبات الجديدة على مستوى الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي.
وإذا وافق الممثلون الدائمون على العقوبات، فستتم الموافقة على الحزمة الجديدة رسميًا على المستوى الوزاري، وبعد ذلك سيتم نشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حيث تدخل حيز التنفيذ.
ولا يمكن تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي
إلا بقرار جماعي، ويمكن لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن تعطله في مرحلة التصويت.
وقرر سكان المناطق المحررة يوم أمس الثلاثاء في27 أيلول/ سبتمبر العودة لوطنهم الأم روسيا في استفتاء شعبي حضره مراقبون دوليون.