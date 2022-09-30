عربي
https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-استعدادها-لمساعدة-أفغانستان-بعد-انفجار-في-كابول-1068438824.html
إيران تعلن استعدادها لمساعدة أفغانستان بعد انفجار في كابول
إيران تعلن استعدادها لمساعدة أفغانستان بعد انفجار في كابول
أعلنت إيران، استعدادها لمساعدة أفغانستان، بعد الانفجار الذي وقع، اليوم الجمعة، في كابول. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T12:36+0000
2022-09-30T12:36+0000
أخبار أفغانستان اليوم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066565228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_972ed36d107c1ab63f9bf4c1cbc102a1.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، أجرى اتصالا هاتفيا بمسؤولي وزارة الصحة في الهيئة الحاكمة لأفغانستان.وأضافت أن الاتصال الهاتفي جاء بعد الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، في العاصمة الأفغانية، وأن قمي أعلن استعداد بلاده لمساعدة الشعب الأفغاني.وأسفر التفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم، غربي كابول، عن استشهاد 32 شخصا وإصابة 40 آخرين.وكان أربعة أشخاص قد قتلوا في تفجير بمسجد في كابول يوم الجمعة الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220908/المخابرات-الروسية-الخارجية-تكشف-أهداف-تفجير-السفارة-في-أفغانستان-1067476276.html
أخبار أفغانستان اليوم
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066565228_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_65b271c394c029c26209f01e895e20ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران

إيران تعلن استعدادها لمساعدة أفغانستان بعد انفجار في كابول

12:36 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARعناصر من طالبان في كابول
عناصر من طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
تابعنا عبرTelegram
أعلنت إيران، استعدادها لمساعدة أفغانستان، بعد الانفجار الذي وقع، اليوم الجمعة، في كابول.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، أجرى اتصالا هاتفيا بمسؤولي وزارة الصحة في الهيئة الحاكمة لأفغانستان.
الحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 22 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2022
المخابرات الروسية الخارجية تكشف أهداف تفجير السفارة في أفغانستان
8 سبتمبر, 11:40 GMT
وأضافت أن الاتصال الهاتفي جاء بعد الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، في العاصمة الأفغانية، وأن قمي أعلن استعداد بلاده لمساعدة الشعب الأفغاني.
وأسفر التفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم، غربي كابول، عن استشهاد 32 شخصا وإصابة 40 آخرين.
وكان أربعة أشخاص قد قتلوا في تفجير بمسجد في كابول يوم الجمعة الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала