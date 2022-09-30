https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-استعدادها-لمساعدة-أفغانستان-بعد-انفجار-في-كابول-1068438824.html
إيران تعلن استعدادها لمساعدة أفغانستان بعد انفجار في كابول
إيران تعلن استعدادها لمساعدة أفغانستان بعد انفجار في كابول
أعلنت إيران، استعدادها لمساعدة أفغانستان، بعد الانفجار الذي وقع، اليوم الجمعة، في كابول. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T12:36+0000
2022-09-30T12:36+0000
2022-09-30T12:36+0000
أخبار أفغانستان اليوم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066565228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_972ed36d107c1ab63f9bf4c1cbc102a1.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، أجرى اتصالا هاتفيا بمسؤولي وزارة الصحة في الهيئة الحاكمة لأفغانستان.وأضافت أن الاتصال الهاتفي جاء بعد الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، في العاصمة الأفغانية، وأن قمي أعلن استعداد بلاده لمساعدة الشعب الأفغاني.وأسفر التفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم، غربي كابول، عن استشهاد 32 شخصا وإصابة 40 آخرين.وكان أربعة أشخاص قد قتلوا في تفجير بمسجد في كابول يوم الجمعة الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220908/المخابرات-الروسية-الخارجية-تكشف-أهداف-تفجير-السفارة-في-أفغانستان-1067476276.html
أخبار أفغانستان اليوم
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066565228_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_65b271c394c029c26209f01e895e20ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران
إيران تعلن استعدادها لمساعدة أفغانستان بعد انفجار في كابول
تابعنا عبر
أعلنت إيران، استعدادها لمساعدة أفغانستان، بعد الانفجار الذي وقع، اليوم الجمعة، في كابول.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، أجرى اتصالا هاتفيا بمسؤولي وزارة الصحة في الهيئة الحاكمة لأفغانستان.
وأضافت أن الاتصال الهاتفي جاء بعد الانفجار الذي وقع اليوم الجمعة، في العاصمة الأفغانية، وأن قمي أعلن استعداد بلاده لمساعدة الشعب الأفغاني.
وأسفر التفجير الانتحاري
الذي وقع صباح اليوم، غربي كابول، عن استشهاد 32 شخصا وإصابة 40 آخرين.
وكان أربعة أشخاص قد قتلوا في تفجير بمسجد في كابول يوم الجمعة الماضي.