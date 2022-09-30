https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-اعتقال-9-أجانب-شاركوا-في-احتجاجات-عقب-وفاة-مهسا-أميني-1068457037.html

إيران تعلن اعتقال 9 أجانب شاركوا في احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني

إيران تعلن اعتقال 9 أجانب شاركوا في احتجاجات عقب وفاة مهسا أميني

أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، اليوم الجمعة، اعتقال أكثر من 250 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة على وفاة الفتاة مهسا أميني، بينهم 9 أجانب. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T18:19+0000

2022-09-30T18:19+0000

2022-09-30T18:19+0000

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/17/1068135537_0:451:2731:1987_1920x0_80_0_0_c423f5ce5052565ba6586628b8fc1239.jpg

وكشفت الوزارة في بيان أن المواطنين الأجانب من دول ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد وغيرها اعتقلوا في مكان أحداث الشغب أو "وراء كواليس المؤامرة"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.ووصف البيان الاحتجاجات التي تشهدها البلاد عقب وفاة أميني (22 عاما) بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بأنها "اضطرابات" وقال إن "عملاء لمنظمات تجسس أجنبية" والولايات المتحدة، وبريطانيا شاركوا في هذه المظاهرات.وأضاف البيان أنه تم توجيه "الإشعار الواجب" إلى "السفارات التي كان لعملائها أدنى مشاركة أو دخول إلى ساحة الاضطرابات"، بما في ذلك سفارات "ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والسويد".واتهمت وزارة المخابرات الإيرانية أجهزة مخابرات غربية بتنظيم دورات عقد بعضها في بعض دول المنطقة على كيفية "محاربة النظام في الجمهورية الإسلامية، والعصيان المدني والتخريب"، وقالت إنه "تقرر أن ينقل المدربون ما تعلموه إلى عناصر أخرى داخل الدولة لكن تم التعرف على هؤلاء منذ البداية".واعتقلت السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات 49 عضوا من منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة و77 من الأحزاب الكردية المناهضة لطهران وخمسة أعضاء من "الجماعات التكفيرية"، وخمسة من أتباع الديانة البهائية، و92 من مناصري المملكة البهلوية، وفق نص البيان.ومنذ نحو أسبوعين، تشهد إيران احتجاجات على وفا مهسا أميني داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.

https://sputnikarabic.ae/20220929/محافظ-العاصمة-الإيرانية-أعمال-الشغب-الأخيرة-انتهت-وطهران-تنعم-بالأمن-التام-1068415654.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران