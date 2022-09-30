https://sputnikarabic.ae/20220930/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-في-مركز-تعليمي-غربي-كابول-إلى-32-وإصابة-40-آخرين-1068426710.html
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار في مركز تعليمي غربي كابول إلى 32 وإصابة 40 آخرين
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار في مركز تعليمي غربي كابول إلى 32 وإصابة 40 آخرين
أفادت قناة "الجزيرة" التلفزيونية، البوم الجمعة، نقلا عن مصدر في الحكومة الأفغانية أن عدد ضحايا الانفجار في كابول تجاوز 30 شخصا. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T08:27+0000
2022-09-30T08:27+0000
2022-09-30T08:27+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
تفجير كابول
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وقال المصدر: "حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في المركز التعليمي غربي كابول ارتفعت الى 32 وإصابة 40 آخرين".ومن جهته أكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، إن الهجوم داخل مركز "كاج" التعليمي في حي دشت البرشي نفذه انتحاري.وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية، نقلا عن مسؤول حكومي، أن عشرات التلاميذ أصيبوا جراء الانفجار الانتحاري الذي استهدفهم خلال الامتحانات في إحدى المدارس غربي العاصمة.وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قتل 46 أفغانيا في تفجير مسجد في مدينة هيرات شمال غربي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220930/انفجار-انتحاري-في-مركز-تعليمي-غربي-كابول-يوقع-عشرات-القتلى-والجرحى-1068422250.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, تفجير كابول
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, تفجير كابول
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار في مركز تعليمي غربي كابول إلى 32 وإصابة 40 آخرين
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أفادت قناة "الجزيرة" التلفزيونية، البوم الجمعة، نقلا عن مصدر في الحكومة الأفغانية أن عدد ضحايا الانفجار في كابول تجاوز 30 شخصا.
وقال المصدر: "حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في المركز التعليمي غربي كابول ارتفعت الى 32 وإصابة 40 آخرين".
ومن جهته أكد المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران، إن الهجوم داخل مركز "كاج" التعليمي
في حي دشت البرشي نفذه انتحاري.
وذكرت وكالة "تولو نيوز" الأفغانية، نقلا عن مسؤول حكومي، أن عشرات التلاميذ أصيبوا جراء الانفجار الانتحاري الذي استهدفهم خلال الامتحانات في إحدى المدارس غربي العاصمة.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، قتل 46 أفغانيا في تفجير مسجد في مدينة هيرات
شمال غربي البلاد.