https://sputnikarabic.ae/20220930/الأردن-يخفض-أسعار-البنزين-في-شهر-أكتوبر-1068444216.html
الأردن يخفض أسعار البنزين في شهر أكتوبر
الأردن يخفض أسعار البنزين في شهر أكتوبر
قررت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، اليوم الجمعة، خفض أسعار البنزين، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T14:24+0000
2022-09-30T14:24+0000
2022-09-30T14:24+0000
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وأصدرت لجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة للوزارة قرارا خلال اجتماع لها بتخفيض سعر البنزيت بنوعيه أوكتان 90 و95 بمقدار 60 فلسا لشهر أكتوبر، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.وأوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان لها أن التخفيض جاء بعد "تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين، وفقا للأسعار العالمية".وبالتعديلات الجديدة الصادرة اليوم الجمعة، أصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر أكتوبر 925 فلسا للتر، بدلا من 985 فلسا للتر، وأصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلسا للتر بدلا من 1230 فلسا للتر.كما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما، بسبب "وجود فارق في السعر بين السعر الحالي والسعر المحتسب بنحو 110 فلسات لكل لتر، وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار وصولاً إلى كلفها الفعلية".وبالتغييرات الجديدة، أصبح سعر الديزل والكاز لشهر أكتوبر 825 فلسا للتر بدلا من 790 فلسا للتر.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الأردن-يعلن-عن-إجراء-دراسة-جادة-لتزويد-مدنه-الصناعية-بالغاز-المصري-1068408576.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
الأردن يخفض أسعار البنزين في شهر أكتوبر
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قررت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، اليوم الجمعة، خفض أسعار البنزين، لشهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأصدرت لجنة تسعير المشتقات النفطية التابعة للوزارة قرارا خلال اجتماع لها بتخفيض سعر البنزيت بنوعيه أوكتان 90 و95 بمقدار 60 فلسا لشهر أكتوبر، وفقا لوكالة
"عمون" الأردنية.
وأوضحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في بيان لها أن التخفيض جاء بعد "تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين، وفقا للأسعار العالمية".
وبالتعديلات الجديدة الصادرة اليوم الجمعة، أصبح سعر بيع البنزين (أوكتان 90) في شهر أكتوبر 925 فلسا للتر، بدلا من 985 فلسا للتر، وأصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1170 فلسا للتر بدلا من 1230 فلسا للتر.
كما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما، بسبب "وجود فارق في السعر بين السعر الحالي والسعر المحتسب بنحو 110 فلسات لكل لتر، وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار وصولاً إلى كلفها الفعلية".
وبالتغييرات الجديدة، أصبح سعر الديزل والكاز لشهر أكتوبر 825 فلسا للتر بدلا من 790 فلسا للتر.