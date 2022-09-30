https://sputnikarabic.ae/20220930/الأمم-المتحدة-تدين-الهجوم-الشنيع-على-مركز-تعليمي-في-كابول-1068463015.html
الأمم المتحدة تدين "الهجوم الشنيع" على مركز تعليمي في كابول
الأمم المتحدة تدين "الهجوم الشنيع" على مركز تعليمي في كابول
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بشدة "الهجوم الشنيع" الذي استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية، وراح ضحيته 19 شخصا على الأقل. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T22:35+0000
2022-09-30T22:35+0000
2022-09-30T22:35+0000
انطونيو غوتيريش
أخبار أفغانستان اليوم
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وفي بيان للمتحدث باسمه، أكد غوتيريش أن التعليم حق أساسي ومحرّك أساسي للسلام والتنمية المستدامين.وجدد الدعوة لكافة الأطراف لحماية حقوق جميع الأفغان، بصرف النظر عن العرق أو الجنس، في الحصول على التعليم بأمن وأمان.واستهدف الهجوم مركزا تعليميا في منطقة "دشت البرشي" في مدينة كابول، التي تقطنها أغلبية مسلمة شيعية.وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، إن "الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التعليمي"، موضحا أنه قتل 20 شخصا وأصيب 27 آخرون بجروح.وفي ماي 2021، استهدفت سلسلة انفجارات مؤسسة تعليمية للفتيات في الحي نفسه، مخلفة 85 قتيلا وأزيد من 300 جريح.
https://sputnikarabic.ae/20220930/ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-في-مركز-تعليمي-غربي-كابول-إلى-32-وإصابة-40-آخرين-1068426710.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انطونيو غوتيريش, أخبار أفغانستان اليوم
انطونيو غوتيريش, أخبار أفغانستان اليوم
الأمم المتحدة تدين "الهجوم الشنيع" على مركز تعليمي في كابول
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أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، بشدة "الهجوم الشنيع" الذي استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية، وراح ضحيته 19 شخصا على الأقل.
وفي بيان للمتحدث باسمه، أكد غوتيريش أن التعليم حق أساسي ومحرّك أساسي للسلام
والتنمية المستدامين.
وجدد الدعوة لكافة الأطراف لحماية حقوق جميع الأفغان، بصرف النظر عن العرق أو الجنس، في الحصول على التعليم بأمن وأمان.
واستهدف الهجوم مركزا تعليميا في منطقة "دشت البرشي" في مدينة كابول، التي تقطنها أغلبية مسلمة شيعية.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، إن "الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التعليمي"، موضحا أنه قتل 20 شخصا وأصيب 27 آخرون بجروح.
وفي ماي 2021، استهدفت سلسلة انفجارات مؤسسة تعليمية للفتيات في الحي نفسه، مخلفة 85 قتيلا وأزيد من 300 جريح.