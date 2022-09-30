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https://sputnikarabic.ae/20220930/الإمارات-تعلن-تطبيق-نظام-جديد-للتأشيرات-1068436732.html
الإمارات تعلن تطبيق نظام جديد للتأشيرات
الإمارات تعلن تطبيق نظام جديد للتأشيرات
أعلنت الإمارات أنها ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 2022، تطبيق منظومة تأشيرة محدثة تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم،... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T11:59+0000
2022-09-30T11:59+0000
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وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية.وتستوعب منظومة التأشيرات المحدثة أنواع الإقامات المختلفة لتناسب جميع الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين ورواد العمل في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل.وتعتبر الإقامة الخضراء ضمن مزايا المنظومة الجديدة حيث تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتيح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة، وتشمل الإقامة الخضراء 3 أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.يشار إلى أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تتضمن مزايا جديدة للإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

الإمارات تعلن تطبيق نظام جديد للتأشيرات

11:59 GMT 30.09.2022
© AFP 2022معرض "إكسبو 2020 دبي" في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021
معرض إكسبو 2020 دبي في دبي، الإمارات العربية المتحدة 2 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022
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أعلنت الإمارات أنها ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 2022، تطبيق منظومة تأشيرة محدثة تمثل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، استنادا على ما تتضمنه من شروط وضوابط وإجراءات مبسطة وتسهيلات تجعل من الدولة واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.
وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن هذه الخطوة تأتي في إطار تحديث وتوسيع خيارات الإقامة وتأشيرات الدخول إليها بما ينسجم مع تعزيز تنافسيتها العالمية في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والكفاءات العلمية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة سياحية.
وتستوعب منظومة التأشيرات المحدثة أنواع الإقامات المختلفة لتناسب جميع الفئات من المستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين ورواد العمل في جميع المجالات، إضافة إلى تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات والفصل بين الإقامة وصاحب العمل.
وتعتبر الإقامة الخضراء ضمن مزايا المنظومة الجديدة حيث تمنح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتتيح مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدد سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد انتهاء أو إلغاء الإقامة، وتشمل الإقامة الخضراء 3 أنواع من الفئات أو الإقامات، هي الإقامة الخضراء للعامل المهاري، والإقامة الخضراء للعمل الحر، إضافة إلى الإقامة الخضراء للمستثمر أو الشريك في نشاط تجاري بدون ضامن ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لتحل محل إقامة المستثمر السابقة ومدتها سنتان وباشتراطات أبسط ومزايا أكبر.
يشار إلى أن المنظومة المحدثة للتأشيرات تتضمن مزايا جديدة للإقامة الذهبية أهمها إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية، وإلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهم بالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
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