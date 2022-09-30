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https://sputnikarabic.ae/20220930/الانتخابات-البرلمانية-في-الكويت-تقدم-للمعارضة-وحضور-نيابي-جديد-للمرأة-1068440538.html
الانتخابات البرلمانية في الكويت... تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
الانتخابات البرلمانية في الكويت... تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
تناقش الحلقة نتائج الانتخابات البرلمانية في الكويت، التي أسفرت نتائج فرز الأصوات فيها عن تغيير بنسبة 54 بالمئة من تركيبة المجلس النيابي السابق. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T13:16+0000
2022-09-30T13:16+0000
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الإنتخابات البرلمانية في الكويت.. تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
الإنتخابات البرلمانية في الكويت.. تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
فقد حققت المعارضة تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على 60% من المقاعد، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.وفاز 30 نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي حقق فوزا كبيرا.البرلماني السابق والمختص في الشؤون الخليجية، جلال فيروز، أوضح أن فوز المعارضة يعود لتركيز مرشحيها على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي باتت تهم الناس، أكثر من الخطاب الذي كانت تروج له القوى السلفية.ورأى، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أن طابع المعارضة الجديدة في مجلس الأمة سيكون الاعتدال ومكافحة الفساد، خلافًأ لما كان عليه الحال لدى القوى السلفية.وحسب رأيه، فإن مفاجأة الانتخابات تمثلت بنجاح سيدتين بالفوز في عضوية المجلس، لا سيما داخل دوائر انتخابية محسوبة تقليديًا على التيار السلفي.التفاصيل في الملف الصوتي...
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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راديو, بانوراما, аудио
راديو, بانوراما, аудио

الانتخابات البرلمانية في الكويت... تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة

13:16 GMT 30.09.2022
الإنتخابات البرلمانية في الكويت.. تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة نتائج الانتخابات البرلمانية في الكويت، التي أسفرت نتائج فرز الأصوات فيها عن تغيير بنسبة 54 بالمئة من تركيبة المجلس النيابي السابق.
فقد حققت المعارضة تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على 60% من المقاعد، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.
وفاز 30 نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي حقق فوزا كبيرا.
البرلماني السابق والمختص في الشؤون الخليجية، جلال فيروز، أوضح أن فوز المعارضة يعود لتركيز مرشحيها على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي باتت تهم الناس، أكثر من الخطاب الذي كانت تروج له القوى السلفية.
ورأى، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أن طابع المعارضة الجديدة في مجلس الأمة سيكون الاعتدال ومكافحة الفساد، خلافًأ لما كان عليه الحال لدى القوى السلفية.
وحسب رأيه، فإن مفاجأة الانتخابات تمثلت بنجاح سيدتين بالفوز في عضوية المجلس، لا سيما داخل دوائر انتخابية محسوبة تقليديًا على التيار السلفي.
التفاصيل في الملف الصوتي...
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