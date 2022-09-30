https://sputnikarabic.ae/20220930/الانتخابات-البرلمانية-في-الكويت-تقدم-للمعارضة-وحضور-نيابي-جديد-للمرأة-1068440538.html
الانتخابات البرلمانية في الكويت... تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
الانتخابات البرلمانية في الكويت... تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
تناقش الحلقة نتائج الانتخابات البرلمانية في الكويت، التي أسفرت نتائج فرز الأصوات فيها عن تغيير بنسبة 54 بالمئة من تركيبة المجلس النيابي السابق. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T13:16+0000
2022-09-30T13:16+0000
2022-09-30T13:16+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068440102_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_6093d4169e8be808f994f2258e86a684.png
الإنتخابات البرلمانية في الكويت.. تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
الإنتخابات البرلمانية في الكويت.. تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
فقد حققت المعارضة تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على 60% من المقاعد، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.وفاز 30 نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي حقق فوزا كبيرا.البرلماني السابق والمختص في الشؤون الخليجية، جلال فيروز، أوضح أن فوز المعارضة يعود لتركيز مرشحيها على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي باتت تهم الناس، أكثر من الخطاب الذي كانت تروج له القوى السلفية.ورأى، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أن طابع المعارضة الجديدة في مجلس الأمة سيكون الاعتدال ومكافحة الفساد، خلافًأ لما كان عليه الحال لدى القوى السلفية.وحسب رأيه، فإن مفاجأة الانتخابات تمثلت بنجاح سيدتين بالفوز في عضوية المجلس، لا سيما داخل دوائر انتخابية محسوبة تقليديًا على التيار السلفي.التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068440102_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_83be9abe90b26d08b21052e8223b1d84.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الانتخابات البرلمانية في الكويت... تقدم للمعارضة وحضور نيابي جديد للمرأة
تابعنا عبر
تناقش الحلقة نتائج الانتخابات البرلمانية في الكويت، التي أسفرت نتائج فرز الأصوات فيها عن تغيير بنسبة 54 بالمئة من تركيبة المجلس النيابي السابق.
فقد حققت المعارضة تقدما كبيرا في انتخابات مجلس الأمة بحصولها على 60% من المقاعد، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين.
وفاز 30 نائبا محسوبا على المعارضة، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي حقق فوزا كبيرا.
البرلماني السابق والمختص في الشؤون الخليجية، جلال فيروز، أوضح أن فوز المعارضة يعود لتركيز مرشحيها على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي باتت تهم الناس، أكثر من الخطاب الذي كانت تروج له القوى السلفية.
ورأى، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أن طابع المعارضة الجديدة في مجلس الأمة سيكون الاعتدال ومكافحة الفساد، خلافًأ لما كان عليه الحال لدى القوى السلفية.
وحسب رأيه، فإن مفاجأة الانتخابات تمثلت بنجاح سيدتين بالفوز في عضوية المجلس، لا سيما داخل دوائر انتخابية محسوبة تقليديًا على التيار السلفي.
التفاصيل في الملف الصوتي...