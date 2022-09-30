https://sputnikarabic.ae/20220930/الانتخابات-الكويتية-54-نسبة-التغيير-في-تركيبة-المجلس-السابق-وامرأتان-ضمن-الفائزين---1068422566.html

الانتخابات الكويتية... 54% نسبة التغيير في تركيبة المجلس السابق... وامرأتان ضمن الفائزين

الانتخابات الكويتية... 54% نسبة التغيير في تركيبة المجلس السابق... وامرأتان ضمن الفائزين

قالت تقارير إعلامية إن نتائج الانتخابات التشريعية الكويتية، أظهرت تغييرا في تركيبة مجلس الأمة السابق بنسبة تقارب الـ54%. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T06:39+0000

2022-09-30T06:39+0000

2022-09-30T06:39+0000

أخبار الكويت اليوم

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ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فإن انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 أدت إلى تغيير %54 من تركيبة المجلس السابق، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.ولفتت إلى أن مشاركة المرأة كانت لافتة في تلك الجولة، حيث حصلت أكثر من مرشحة على أرقام عالية، في حين نجحت كل من النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري، في حصد مقعد لكل منهما.وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر، في أغسطس/آب الماضي، مرسوما بتحديد يوم 29 أيلول/سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان)، وذلك بعد إعلان حلّه في وقت سابق.وعلى مدى الأشهر الماضية، شهدت الكويت أزمة حادة بين الحكومة التي قدمت استقالتها أكثر من مرة، ومجلس الأمة، ما أسفر عن وجود حالة من الجمود السياسي في البلاد، ويتمتع مجلس الأمة بنفوذ قوي يخوّله استجواب رئيس الحكومة والوزراء والتصويت على حجب الثقة.طالع أيضا: الكويت... حرمان كل من يسيء إلى الذات الأميرية من الانتخاب

https://sputnikarabic.ae/20220927/-المحكمة-الدستورية-في-الكويت-تقضي-بعدم-قبول-الطعن-على-القانون-الانتخابي-وترفض-طلب-وقف-الانتخابات-1068303341.html

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أخبار الكويت اليوم