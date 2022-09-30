https://sputnikarabic.ae/20220930/البنتاغون-هناك-الكثير-من-التكهنات-حول-الحادث-الذي-وقع-في-نورد-ستريم-1068421518.html

البنتاغون: هناك الكثير من التكهنات حول الحادث الذي وقع في "نورد ستريم"

البنتاغون: هناك الكثير من التكهنات حول الحادث الذي وقع في "نورد ستريم"

أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من التكهنات حول الحادث الذي وقع في نورد ستريم، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتكهن بأسبابه حتى نهاية التحقيق. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T03:29+0000

2022-09-30T03:29+0000

2022-09-30T03:29+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن: "بالنسبة للضرر الذي لحق بخط الأنابيب ... بصراحة، هناك الكثير من التكهنات حول هذا الأمر، ومع ذلك لا يمكن لأحد تحديد ما حدث بالضبط هناك، حتى اكتمال التحقيق الرسمي".وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد دعت امس الخميس إلى أن تشرح الولايات المتحدة موقفها بخصوص حوادث "التيار الشمالي" والإقرار به.ويذكر في هذا الصدد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد وعد في شهر شباط/ فبراير، من العام الحالي، قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بأنه إذا تجاوز العسكريون الروس الحدود مع أوكرانيا، فإنه لن يكون هناك خط "التيار الشمالي"، مؤكداً في رده على سؤال صحفي، أن الولايات المتحدة قادرة على فعل ذلك.وأعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين الماضي 19 أيلول/سبتمبر، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وأصدرت شركة "نورد ستريم إيه جي" بيانا، أكدت فيه أنها "ستستخدم كل مواردها من أجل تقييم الأضرار"؛ لافتة إلى أنه "من المستحيل حالياً، تحديد موعد استئناف عمل خط أنابيب الغاز".يأتي ذلك في وقت، أشار فيه مسؤولون من الدنمارك إلى أن التسريب جاء بسبب "فعل متعمد"، وأنها كانت عبارة عن "انفجارات لم تحدث صدفة".من جهتها، أعلنت السويد فتح تحقيق في الأمر، لافتة إلى وجود إشارات أولية على أن الحادث متعمد.

https://sputnikarabic.ae/20220929/صحيفة-أمريكية-تتحدث-عن-وجود-رغبة-لدى-بايدن-لتعطيل-التيار-الشمالي-1068407738.html

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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا