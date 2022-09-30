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https://sputnikarabic.ae/20220930/الجيش-الإسرائيلي-سقوط-طائرة-خفيفة-بالقرب-من-بيت-لحم-فيديو-1068450130.html
الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة خفيفة بالقرب من بيت لحم... فيديو
الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة خفيفة بالقرب من بيت لحم... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سقوط طائرة خفيفة بالقرب من بلدة العبيدية، شمال شرقي مدينة بيت لحم الفلسطينية. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:22+0000
2022-09-30T15:22+0000
إسرائيل
بيت لحم
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأن طائرة مدنية خفيفة هبطت اضطراريا في بلدة العبيدية، شمال شرقي مدينة بيت لحم الفلسطينية، دون وقوع إصابات تذكر.وأوضحت الإذاعة أن مروحية عسكرية إسرائيلية هرعت إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذ مواطن إسرائيلي مدني يبلغ من العمر 48 عاما، ربما أصيب بجروح متوسطة.ونشرت وكالة "شهاب" لقطات فيديو للطائرة الإسرائيلية المدنية الخفيفة بعد سقوطها، وكذلك لقطات أخرى لمروحية إسرائيلية عسكرية ترافقها قوات عسكرية من الجيش الإسرائيلي لإسعاف المواطن المصاب.
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إسرائيل, بيت لحم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, بيت لحم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: سقوط طائرة خفيفة بالقرب من بيت لحم... فيديو

15:22 GMT 30.09.2022
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Str/HO
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، سقوط طائرة خفيفة بالقرب من بلدة العبيدية، شمال شرقي مدينة بيت لحم الفلسطينية.
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بأن طائرة مدنية خفيفة هبطت اضطراريا في بلدة العبيدية، شمال شرقي مدينة بيت لحم الفلسطينية، دون وقوع إصابات تذكر.
وأوضحت الإذاعة أن مروحية عسكرية إسرائيلية هرعت إلى مكان الحادث في محاولة لإنقاذ مواطن إسرائيلي مدني يبلغ من العمر 48 عاما، ربما أصيب بجروح متوسطة.
ونشرت وكالة "شهاب" لقطات فيديو للطائرة الإسرائيلية المدنية الخفيفة بعد سقوطها، وكذلك لقطات أخرى لمروحية إسرائيلية عسكرية ترافقها قوات عسكرية من الجيش الإسرائيلي لإسعاف المواطن المصاب.
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