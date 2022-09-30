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الحكومة المصرية تنفي تداول تصميم للعملة الجديدة فئة "جنيهان"
الحكومة المصرية تنفي تداول تصميم للعملة الجديدة فئة "جنيهان"
نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، ما تردد عن صورة التصميم المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، للعملة الجديدة فئة "جنيهان". 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T12:46+0000
2022-09-30T12:46+0000
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وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، إنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" وبدء إصدارها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وأكد المركز أنه لم يتم تحديد أي موعد لإصدار العملة الجديدة فئة الـ 2 جنيه.وشدد مجلس الوزراء المصري، على أنه لم يتم عرض أي تصميمات للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" حتى الآن داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، للمفاضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب.وأوضح أن كل التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمي فور الانتهاء من تصميمها.وناشدت الحكومة المصرية، المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وجميع وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
https://sputnikarabic.ae/20220911/الحكومة-المصرية-لا-يوجد-الآن-ما-يسمى-بالدولار-الجمركي-حتى-نرفعه-1067583234.html
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مصر, أخبار مصر الآن

الحكومة المصرية تنفي تداول تصميم للعملة الجديدة فئة "جنيهان"

12:46 GMT 30.09.2022
© AFP 2022الجنيه المصري
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022
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نفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، ما تردد عن صورة التصميم المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، للعملة الجديدة فئة "جنيهان".
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان رسمي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، إنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" وبدء إصدارها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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وأكد المركز أنه لم يتم تحديد أي موعد لإصدار العملة الجديدة فئة الـ 2 جنيه.
وشدد مجلس الوزراء المصري، على أنه لم يتم عرض أي تصميمات للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" حتى الآن داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، للمفاضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب.
وأوضح أن كل التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمي فور الانتهاء من تصميمها.
وناشدت الحكومة المصرية، المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، وجميع وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
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