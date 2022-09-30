https://sputnikarabic.ae/20220930/الخارجية-الروسية-تحول-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-إلى-أداة-للدعاية-والضغط-أمر-غير-مقبول--1068455540.html
الخارجية الروسية: تحول الأمين العام للأمم المتحدة إلى أداة للدعاية والضغط أمر غير مقبول
الخارجية الروسية: تحول الأمين العام للأمم المتحدة إلى أداة للدعاية والضغط أمر غير مقبول
صرحت الخارجية الروسية أن تحول الأمين العام للأمم المتحدة لأداة للدعاية (البروباغندا) والضغط على الدول الأعضاء هو أمر غير مقبول. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T17:10+0000
2022-09-30T17:10+0000
2022-09-30T17:20+0000
روسيا
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وقالت الخارجية الروسية إن "إعلان (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، عدم اعتراف الأمم المتحدة بالاستفتاءات، تجاوز سلطته".وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو تعتبر "حقيقة تحول الأمين العام للأمم المتحدة إلى أداة للدعاية والضغط على الدول الأعضاء غير مقبول".وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن أيضا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مؤسفة وتتعارض مع مبدأ المساواة وتقرير مصير الشعوب وتظهر حجم ازدواجية المعايير.وقال بوليانسكي: "يؤسفنا أن الأمين العا قرر القيام بدور قد يؤثر على موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الفترة التي تسبق المبادرة.... لمناقشة مسألة الاستفتاءات في الجمعية العامة".وأكد بوليانسكي أن الأمين العام للأمم المتحدة يُظهر النهج الانتقائي نفسه الذي تتبعه الدول الغربية بشأن أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-تحارب-العبودية-وثقافة-الوالد-رقم-1-و2-بدلا-من-الأب-والأم--1068450240.html
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روسيا
الخارجية الروسية: تحول الأمين العام للأمم المتحدة إلى أداة للدعاية والضغط أمر غير مقبول
17:10 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 17:20 GMT 30.09.2022) تابعنا عبر
صرحت الخارجية الروسية أن تحول الأمين العام للأمم المتحدة لأداة للدعاية (البروباغندا) والضغط على الدول الأعضاء هو أمر غير مقبول.
وقالت الخارجية الروسية إن "إعلان (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، عدم اعتراف الأمم المتحدة بالاستفتاءات، تجاوز سلطته".
واعتبرت الخارجية الروسية أن "هجمات الأمين العام للأمم المتحدة على حق شعوب مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، في تقرير مصيرهم هو مثال صارخ على المعايير المزدوجة".
وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو تعتبر "حقيقة تحول الأمين العام للأمم المتحدة إلى أداة للدعاية والضغط على الدول الأعضاء غير مقبول".
وكان النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قد أعلن أيضا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، مؤسفة وتتعارض مع مبدأ المساواة وتقرير مصير الشعوب وتظهر حجم ازدواجية المعايير.
وقال بوليانسكي: "يؤسفنا أن الأمين العا قرر القيام بدور
قد يؤثر على موقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الفترة التي تسبق المبادرة.... لمناقشة مسألة الاستفتاءات في الجمعية العامة".
وأشار بوليانسكي إلى أنه لا يمكن للأمين العام للأمم المتحدة، الإدلاء ببيانات سياسية نيابة عن الأمم المتحدة بأكملها، مؤكدا أنها مؤسفة وتتعارض مع مبدأ "المساواة وتقرير مصير الشعوب، وإعلان 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، وتظهر حجم ازدواجية المعايير.
وأكد بوليانسكي أن الأمين العام للأمم المتحدة يُظهر النهج الانتقائي نفسه الذي تتبعه الدول الغربية بشأن أوكرانيا.