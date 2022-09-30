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https://sputnikarabic.ae/20220930/الخارجية-العمانية-خالص-التعازي-لذوي-ضحايا-إعصار-إيان-بولاية-فلوريدا-الأمريكية-1068442832.html
الخارجية العمانية تعزي ذوي ضحايا إعصار "إيان" بولاية فلوريدا الأمريكية
الخارجية العمانية تعزي ذوي ضحايا إعصار "إيان" بولاية فلوريدا الأمريكية
أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تعاطف السلطنة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفتها بـ "الصديقة" بسبب تعرضها لإعصار "إيان". 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T13:44+0000
2022-09-30T13:53+0000
سلطنة عمان
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ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت تعاطفها مع الشعب الأمريكي بعد أن اجتاح إعصار إيان ولاية فلوريدا الأمريكية.وعبّر بيان وزارة الخارجية العمانية عن "خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب الأمريكي ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".وفي حين لقي ما لا يقل عن 14 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الإعصار، فإن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن سرعة الرياح تجاوزت أكثر من 240 كلم في الساعة، وأثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا أصبحوا دون كهرباء.
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سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية العمانية تعزي ذوي ضحايا إعصار "إيان" بولاية فلوريدا الأمريكية

13:44 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 30.09.2022)
© AP Photo / Gerald Herbertآثار إعصار "مايكل" في بنما سيتي، فلوريدا، الولايات المتحدة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
آثار إعصار مايكل في بنما سيتي، فلوريدا، الولايات المتحدة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Gerald Herbert
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أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تعاطف السلطنة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفتها بـ "الصديقة" بسبب تعرضها لإعصار "إيان".
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت تعاطفها مع الشعب الأمريكي بعد أن اجتاح إعصار إيان ولاية فلوريدا الأمريكية.
وعبّر بيان وزارة الخارجية العمانية عن "خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب الأمريكي ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

وكانت ولاية فلوريدا قد تعرضت مؤخرا، لإعصار إيان، الذي ضرب جنوب غرب فلوريدا، متسببا في فيضانات في الشوارع واقتلاع الأشجار على طول الساحل، حيث زادت قوته خلال الأيام الماضية.

وفي حين لقي ما لا يقل عن 14 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الإعصار، فإن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن سرعة الرياح تجاوزت أكثر من 240 كلم في الساعة، وأثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا أصبحوا دون كهرباء.
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