الخارجية العمانية تعزي ذوي ضحايا إعصار "إيان" بولاية فلوريدا الأمريكية
13:44 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 30.09.2022)
© AP Photo / Gerald Herbertآثار إعصار "مايكل" في بنما سيتي، فلوريدا، الولايات المتحدة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
© AP Photo / Gerald Herbert
أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تعاطف السلطنة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي وصفتها بـ "الصديقة" بسبب تعرضها لإعصار "إيان".
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية العمانية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت تعاطفها مع الشعب الأمريكي بعد أن اجتاح إعصار إيان ولاية فلوريدا الأمريكية.
أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف سلطنة عُمان مع #الولايات_المتحدة الصديقة جراء إعصار #إيان الذي اجتاح ولاية فلوريدا، وعبّرت عن خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب الأمريكي ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. pic.twitter.com/oFxxp4DYtp— وزارة الخارجية (@FMofOman) September 30, 2022
وعبّر بيان وزارة الخارجية العمانية عن "خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب الأمريكي ولذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
وكانت ولاية فلوريدا قد تعرضت مؤخرا، لإعصار إيان، الذي ضرب جنوب غرب فلوريدا، متسببا في فيضانات في الشوارع واقتلاع الأشجار على طول الساحل، حيث زادت قوته خلال الأيام الماضية.
وفي حين لقي ما لا يقل عن 14 شخصا على الأقل مصرعهم جراء الإعصار، فإن وسائل إعلام أمريكية أكدت أن سرعة الرياح تجاوزت أكثر من 240 كلم في الساعة، وأثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا أصبحوا دون كهرباء.