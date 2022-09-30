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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220930/الدفاع-الروسية-القضاء-على-نحو-200-قومي-وتدمير-30-طنا-من-ذخيرة-المدفعية-بقصف-مستودع-في-كراماتورسك-1068434116.html
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 200 قومي وتدمير 30 طنا من ذخيرة المدفعية بقصف مستودع في كراماتورسك
الدفاع الروسية: القضاء على نحو 200 قومي وتدمير 30 طنا من ذخيرة المدفعية بقصف مستودع في كراماتورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على ما يصل إلى 200 قومي وتدمير 30 طنا من ذخيرة المدفعية بقصف على نقاط انتشار ومستودع قرب كراماتورسك. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T11:05+0000
2022-09-30T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم القضاء على ما يصل إلى 200 من القوميين وتدمير 23 وحدة من المعدات العسكرية وأكثر من 30 طنًا من ذخيرة للمدافع والمدفعية الصاروخية، خلال الضربات الصاروخية على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 81 المحمول الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع الصواريخ وأسلحة المدفعية للجيش 80 المحمولة جواً، ولواء هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 وطائرة هجومية من طراز Su-25 في منطقة بلدة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وطائرة سو 25 في بلدة تيرنوفي بودي في منطقة ميكولايف".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت المجموعة المحمولة الأوكرانية التابعة لمركز الاستخبارات الإلكترونية في منطقة نيكولاييف.
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الدفاع الروسية: القضاء على نحو 200 قومي وتدمير 30 طنا من ذخيرة المدفعية بقصف مستودع في كراماتورسك

11:05 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 30.09.2022)
© Sputnik . Valentin Kapustin / الانتقال إلى بنك الصورطيارون داخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
طيارون داخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، القضاء على ما يصل إلى 200 قومي وتدمير 30 طنا من ذخيرة المدفعية بقصف على نقاط انتشار ومستودع قرب كراماتورسك.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم القضاء على ما يصل إلى 200 من القوميين وتدمير 23 وحدة من المعدات العسكرية وأكثر من 30 طنًا من ذخيرة للمدافع والمدفعية الصاروخية، خلال الضربات الصاروخية على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 81 المحمول الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع الصواريخ وأسلحة المدفعية للجيش 80 المحمولة جواً، ولواء هجوم للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف بيان الدفاع الروسية أن "القوات المسلحة الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 وطائرة هجومية من طراز Su-25 في منطقة بلدة كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وطائرة سو 25 في بلدة تيرنوفي بودي في منطقة ميكولايف".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت المجموعة المحمولة الأوكرانية التابعة لمركز الاستخبارات الإلكترونية في منطقة نيكولاييف.
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