https://sputnikarabic.ae/20220930/الصين-تطالب-أمريكا-بالتوقف-عن-العقوبات-أحادية-الجانب-ضد-إيران-1068455658.html
الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن العقوبات أحادية الجانب ضد إيران
الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن العقوبات أحادية الجانب ضد إيران
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، في تعليقها على أحدث عقوبات أمريكية ضد عدد من الشركات لتصديرها النفط من إيران، "على الولايات... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T17:12+0000
2022-09-30T17:12+0000
2022-09-30T17:12+0000
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وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، أمس الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على سفينة واحدة و10 كيانات من الصين وإيران والهند والإمارات العربية المتحدة، لخرقها العقوبات المتعلقة بإيران. وقالت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية" خلال إفادة صحفية: "على الجانب الأمريكي التخلي عن الممارسة الخاطئة المتمثلة في اللجوء إلى العقوبات عند كل منعطف والقيام بالمزيد من الأمور التي تفضي إلى المفاوضات بشأن استئناف الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة". كما قالت ماو نينغ إن "الصين تعارض دائما وبشدة العقوبات الأحادية غير المشروعة وغير المبررة"، مضيفة أن "التعاون الطبيعي والمشروع بين إيران والدول الأخرى، بما في ذلك الصين، لا يضر بأطراف ثالثة ويجب احترامه".وتخضع إيران لعقوبات غربية منذ سنوات، ويرجع ذلك أساسا إلى برنامجها النووي، إذ يتفاوض الجانبان على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا دون نتائج ملموسة.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-جديدة-مرتبطة-بإيران-10-كيانات-وناقلة-نفط-1068415231.html
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الصين, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين تطالب أمريكا بالتوقف عن العقوبات أحادية الجانب ضد إيران
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الجمعة، في تعليقها على أحدث عقوبات أمريكية ضد عدد من الشركات لتصديرها النفط من إيران، "على الولايات المتحدة أن تتوقف عن ممارسة العقوبات أحادية الجانب".
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، أمس الخميس، عن فرض عقوبات جديدة على سفينة واحدة و10 كيانات من الصين وإيران والهند والإمارات العربية المتحدة، لخرقها العقوبات المتعلقة بإيران.
وقالت المتحدثة باسم "الخارجية الصينية" خلال إفادة صحفية
: "على الجانب الأمريكي التخلي عن الممارسة الخاطئة المتمثلة في اللجوء إلى العقوبات عند كل منعطف والقيام بالمزيد من الأمور التي تفضي إلى المفاوضات بشأن استئناف الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة".
كما قالت ماو نينغ إن "الصين تعارض دائما وبشدة العقوبات الأحادية غير المشروعة وغير المبررة"، مضيفة أن "التعاون الطبيعي والمشروع بين إيران والدول الأخرى، بما في ذلك الصين، لا يضر بأطراف ثالثة ويجب احترامه".
وتخضع إيران لعقوبات غربية منذ سنوات، ويرجع ذلك أساسا إلى برنامجها النووي، إذ يتفاوض الجانبان على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا دون نتائج ملموسة.