https://sputnikarabic.ae/20220930/القوات-الأوكرانية-تستهتدف-قافلة-مدنية-عند-نقطة-الدخول-إلى-المناطق-المحررة-في-زابوروجيه-1068423063.html
القوات الأوكرانية تستهتدف قافلة مدنية عند نقطة الدخول إلى المناطق المحررة في زابوروجيه
القوات الأوكرانية تستهتدف قافلة مدنية عند نقطة الدخول إلى المناطق المحررة في زابوروجيه
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية استهدفت قافلة من السيارات المتوقفة عند نقطة... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T07:06+0000
2022-09-30T07:06+0000
2022-09-30T07:06+0000
العالم
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وقال روغوف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "نفذ مسلحون أوكرانيون هجومًا إرهابيًا على قافلة تتألف من عشرات السيارات المدنية التي كانت تقف في طابور على طريق أوريخوفسكايا السريع لمغادرة المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.وأضاف روغوف، قائلا: "هناك ضحايا والعديد من الجرحى وفي نفس الوقت يحاول نظام كييف تمرير ما حدث على أنه قصف من قبل القوات الروسية واللجوء إلى استفزاز شنيع على حساب المدنيين".ووفقا له، فإن نظام كييف يسعى إلى ترهيب السكان في الجزء الخاضع لسيطرته ومنع تدفق الناس إلى الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه، والتي ستصبح قريبًا ضمن السيادة الروسية.وشدد روغوف على أن "النازيين ينتقمون من الأشخاص الذين نظموا مسيرة حاشدة قبل أيام قليلة للمطالبة بالسماح لهم بالمغادرة إلى الأراضي المحررة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
القوات الأوكرانية تستهتدف قافلة مدنية عند نقطة الدخول إلى المناطق المحررة في زابوروجيه
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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الأوكرانية استهدفت قافلة من السيارات المتوقفة عند نقطة الدخول إلى المناطق المحررة في زابوروجيه.
وقال روغوف في حديثه لوكالة "سبوتنيك": "نفذ مسلحون أوكرانيون هجومًا إرهابيًا على قافلة تتألف من عشرات السيارات المدنية التي كانت تقف في طابور على طريق أوريخوفسكايا السريع لمغادرة المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.
وأضاف روغوف، قائلا: "هناك ضحايا والعديد من الجرحى وفي نفس الوقت يحاول نظام كييف تمرير ما حدث على أنه قصف من قبل القوات الروسية واللجوء إلى استفزاز شنيع على حساب المدنيين".
ووفقا له، فإن نظام كييف يسعى إلى ترهيب السكان في الجزء الخاضع لسيطرته ومنع تدفق الناس إلى الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه، والتي ستصبح قريبًا ضمن السيادة الروسية.
وشدد روغوف على أن "النازيين ينتقمون من الأشخاص الذين نظموا مسيرة حاشدة قبل أيام قليلة للمطالبة بالسماح لهم بالمغادرة إلى الأراضي المحررة".