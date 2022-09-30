https://sputnikarabic.ae/20220930/الكرملين-تخريب-خط-الغاز-الروسي-إرهاب-دولة-ولن-يبقى-دون-تحقيق-1068435868.html

الكرملين: تخريب خط الغاز الروسي "إرهاب دولة" ولن يبقى دون تحقيق

الكرملين: تخريب خط الغاز الروسي "إرهاب دولة" ولن يبقى دون تحقيق

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، العمل التخريبي الموجه لخطوط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق "التيار الشمالي"،... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T11:45+0000

2022-09-30T11:45+0000

2022-09-30T11:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وتأتي تصريحات بيسكوف بالتزامن مع تصريحات أدلى بها مدير الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، التي أكد فيها أن الانفجارات في "التيار الشمالي"، هي هجوم إرهابي دولي، ولدى روسيا أدلة على أن الغرب وراء هذه الجريمة.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة للتصريح بشأن المواد، التي تشير إلى أثر غربي للتخريب في خطوط الغاز:ووصف بيسكوف، يوم أمس الخميس، تصريحات شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، التي تزعم مشاهدة سفن روسية في منطقة حادث "التيار الشمالي"، بأنها غبية ومتحيزة. وقال بهذا الخصوص:ودعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الخميس، الولايات المتحدة إلى تحديد موقفها بخصوص حوادث "التيار الشمالي"، والإقرار به.وقالت زاخاروفا، في إحاطة إعلامية: "صرحت الولايات المتحدة على لسان متحدث البنتاغون، أنه لا علاقة لها بالحادث. لكننا نعرف كيف يمكنهم فعل ذلك".ويذكر في هذا الصدد، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وعد، في شهر فبراير/شباط، من العام الجاري، وقبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بأنه إذا تجاوز العسكريون الروس الحدود مع أوكرانيا، فإنه لن يكون هناك "تيار شمالي"؛ مؤكداً، في رده على سؤال صحفي، أن الولايات المتحدة قادرة على فعل ذلك.وأعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المشغلة لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، يوم الاثنين الماضي، وقوع حادث تسرب في خط الأنابيب بمياه الدنمارك بالقرب من جزيرة بورنهولم؛ لافتة إلى إنشاء منطقة آمنة، يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية.وأصدرت "نورد ستريم إيه جي" بيانا، أكدت فيه أنها "ستستخدم كل مواردها من أجل تقييم الأضرار"؛ لافتة إلى أنه "من المستحيل حالياً، تحديد موعد استئناف عمل خط أنابيب الغاز".يأتي ذلك في وقت، أشار فيه مسؤولون من الدنمارك إلى أن التسريب جاء بسبب "فعل متعمد"، وأنها كانت عبارة عن "انفجارات لم تحدث صدفة".من جهتها، أعلنت السويد فتح تحقيق في الأمر، لافتة إلى وجود إشارات أولية على أن الحادث متعمد.وصرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، بأن التسريب في خط "التيار الشمالي" لن يؤثر بشكل بارز على المرونة الأوروبية في مسألة الطاقة؛ مشيرًا إلى أن التقارير الأولية تكشف عن وجود نشاط تخريبي وراء التسريب، لكنه ليس بالأمر المؤكد.وتم تعليق عمل "التيار الشمالي 1"، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، بسبب مشكلات في إصلاح توربينات "سيمنز"، ناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا؛ فيما ترفض ألمانيا تشغيل خط "التيار الشمالي 2"، ويعتقد أن الرفض يتعلق بالموقف الألماني من الأزمة الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20220930/ستولتنبرغ-يناقش-مع-شولتز-تخريب-خطي-الغاز-الروسي-ويقظة-الناتو-1068434891.html

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