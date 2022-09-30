عربي
https://sputnikarabic.ae/20220930/الكرملين-روسيا-تنظر-إلى-الضربات-على-المناطق-الجديدة-التي-تنضم-إلى-سيادتها-على-أنها-عمل-عدواني-1068429467.html
الكرملين: روسيا تنظر إلى الضربات على المناطق الجديدة التي تنضم إلى سيادتها على أنها عمل عدواني
الكرملين: روسيا تنظر إلى الضربات على المناطق الجديدة التي تنضم إلى سيادتها على أنها عمل عدواني
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ستصبح ضمن السيادة الروسية. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T09:46+0000
2022-09-30T09:46+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e28fed084565d214d9286ed7ec0c693b.jpg
وقال بيسكوف في حديثه للصحفيين: "مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ستنضم إلى السيادة الروسية وتصبح مثل أي منطقة أخرى في روسيا".وأضاف بيسكوف، قائلا: "تعترف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين داخل حدود عام 2014، أما بالنسبة لأراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه فأنا بحاجة لتوضيح ذلك".وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9ad15e5243934dc80e631004fdce34a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: روسيا تنظر إلى الضربات على المناطق الجديدة التي تنضم إلى سيادتها على أنها عمل عدواني

09:46 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ستصبح ضمن السيادة الروسية.
وقال بيسكوف في حديثه للصحفيين: "مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ستنضم إلى السيادة الروسية وتصبح مثل أي منطقة أخرى في روسيا".
وأضاف بيسكوف، قائلا: "تعترف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين داخل حدود عام 2014، أما بالنسبة لأراضي مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه فأنا بحاجة لتوضيح ذلك".
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала