https://sputnikarabic.ae/20220930/الكشف-عن-الشكل-الرسمي-الذي-سيظهر-به-الملك-تشارلز-الثالث-على-العملات-البريطانية-صور-1068435231.html
الكشف عن الشكل الرسمي الذي سيظهر به الملك تشارلز الثالث على العملات البريطانية... صور
الكشف عن الشكل الرسمي الذي سيظهر به الملك تشارلز الثالث على العملات البريطانية... صور
كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية، اليوم الجمعة، عن الشكل الرسمي الذي سيظهر به الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية البريطانية بعد توليه العرش. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T11:34+0000
2022-09-30T11:34+0000
2022-09-30T11:34+0000
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وحسب "فرانس برس"، قالت دار سك العملة الملكية في بيان إن صورة تشارلز ستبدأ في الظهور على العملات المعدنية المتداولة وعلى القطع التذكارية في الأشهر المقبلة.وستكون النقود المعدنية الأولى التي تحمل صورة الملك، عملة معدنية خاصة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية وعملة معدنية من فئة 50 بنساً، لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث الثانية.وتماشياً مع التقاليد الملكية، تُظهر العملات الجديدة صورة تشارلز وهو ينظر لجهة اليسار، في الاتجاه المعاكس لصور والدته الراحلة على العملات القديمة.كما نُقشت على العملة كتابة باللاتينية عليها عبارة "الملك تشارلز الثالث، بحمد الله، المدافع عن الإيمان".من جانبه، قال مدير متحف دار سك العملة الملكية كيفن كلانسي إن الملكة الراحلة ظهرت على عملات أكثر من أي ملك بريطاني آخر، وذلك بعد فترة قياسية على العرش استمرت 70 عاما.وأضاف أنه يوجد حالياً نحو 27 مليار قطعة نقدية متداولة في المملكة المتحدة تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية.وأوضح أنه "سيتم استبدالها بمرور الوقت عندما تتلف أو تتقادم ولتلبية الطلب على العملات الإضافية".
https://sputnikarabic.ae/20220910/بنك-إنجلترا-المركزي-سنضع-خططا-لاستبدال-47-مليار-ورقة-نقدية-عليها-صورة-إليزابيث-عقب-انتهاء-الحداد-1067548635.html
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الكشف عن الشكل الرسمي الذي سيظهر به الملك تشارلز الثالث على العملات البريطانية... صور
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كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية، اليوم الجمعة، عن الشكل الرسمي الذي سيظهر به الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية البريطانية بعد توليه العرش.
وحسب "فرانس برس"، قالت دار سك العملة الملكية في بيان إن صورة تشارلز
ستبدأ في الظهور على العملات المعدنية المتداولة وعلى القطع التذكارية في الأشهر المقبلة.
وستكون النقود المعدنية الأولى التي تحمل صورة الملك، عملة معدنية خاصة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية وعملة معدنية من فئة 50 بنساً، لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث الثانية.
وتماشياً مع التقاليد الملكية، تُظهر العملات الجديدة صورة تشارلز وهو ينظر لجهة اليسار، في الاتجاه المعاكس لصور والدته الراحلة على العملات القديمة.
كما نُقشت على العملة كتابة باللاتينية عليها عبارة "الملك تشارلز الثالث
، بحمد الله، المدافع عن الإيمان".
من جانبه، قال مدير متحف دار سك العملة الملكية كيفن كلانسي إن الملكة الراحلة ظهرت على عملات أكثر من أي ملك بريطاني آخر، وذلك بعد فترة قياسية على العرش استمرت 70 عاما.
وأضاف أنه يوجد حالياً نحو 27 مليار قطعة نقدية متداولة في المملكة المتحدة تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية
.
وأوضح أنه "سيتم استبدالها بمرور الوقت عندما تتلف أو تتقادم ولتلبية الطلب على العملات الإضافية".