https://sputnikarabic.ae/20220930/النائب-أحمد-السعدون-يعلن-ترشحه-لرئاسة-مجلس-الأمة-الكويتي-1068441764.html
النائب أحمد السعدون يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الأمة الكويتي
النائب أحمد السعدون يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الأمة الكويتي
أعلن النائب الكويتي أحمد السعدون، اليوم الجمعة، ترشحه لرئاسة مجلس الأمة 2022 وذلك بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T13:34+0000
2022-09-30T13:34+0000
2022-09-30T13:34+0000
الكويت
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن السعدون قوله "حملا للمسؤولية أعلن عن ترشّحي لرئاسة مجلس الأمة".وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن نتائج الانتخابات التشريعية الكويتية، أظهرت تغييرا في تركيبة مجلس الأمة السابق بنسبة تقارب الـ54%.ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فإن انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 أدت إلى تغيير %54 من تركيبة المجلس السابق، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.ولفتت إلى أن مشاركة المرأة كانت لافتة في تلك الجولة، حيث حصلت أكثر من مرشحة على أرقام عالية، في حين نجحت كل من النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري، في حصد مقعد لكل منهما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, العالم العربي
النائب أحمد السعدون يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الأمة الكويتي
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أعلن النائب الكويتي أحمد السعدون، اليوم الجمعة، ترشحه لرئاسة مجلس الأمة 2022 وذلك بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.
ونقلت صحيفة
"الوطن" الكويتية عن السعدون قوله "حملا للمسؤولية أعلن عن ترشّحي لرئاسة مجلس الأمة".
وأوضح السعدون قائلا: "دعم من الشعب الكويتي أعتز به، وثقة كبيرة من الدائرة الانتخابية الثالثة أتشرف بها، ونشاط مُقَدّر طوال الحملة الانتخابية قامت به كوكبة من المتطوعين من النساء والرجال والشابات والشباب، شكرا لكم جميعا، وأسأل الله التوفيق والسداد".
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن نتائج الانتخابات التشريعية الكويتية، أظهرت تغييرا في تركيبة مجلس الأمة السابق بنسبة تقارب الـ54%.
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، فإن انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17 أدت إلى تغيير %54 من تركيبة المجلس السابق، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.
ولفتت إلى أن مشاركة المرأة كانت لافتة في تلك الجولة، حيث حصلت أكثر من مرشحة على أرقام عالية، في حين نجحت كل من النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري، في حصد مقعد لكل منهما.