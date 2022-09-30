https://sputnikarabic.ae/20220930/الولايات-المتحدة-تعترف-بسيادة-دولتين-1068435062.html
الولايات المتحدة تعترف بسيادة دولتين
الولايات المتحدة تعترف بسيادة دولتين
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره بالاعتراف بسيادة دولتي جزر كوك ونييوي الواقعتين في المحيط الهادئ. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T11:39+0000
2022-09-30T11:39+0000
2022-09-30T11:39+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d439041e9834582ba7e22cbebda379f1.jpg
وأعاد بايدن إلى الأذهان خلال قمة الولايات المتحدة والدول الجزرية في المحيط الهادئ، التي عقدت بواشنطن يوم الخميس، أن شراكة واشنطن مع تلك الدول والأراضي ساهمت في دحر اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية وإنهاء العمليات القتالية في منطقة المحيط الهادئ.وتابع بايدن أن "جزءا كبيرا من التاريخ سيكتب في السنوات المقبلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وفقا لـ "RT".ومع إعلانه الاعتراف بجزر كوك ونييوي دولتين ذاتي سيادة، أكد بايدن كذلك أنه يسعى إلى إتمام ناجح للمفاوضات حول الاتحاد الحر مع شركاء واشنطن في المنطقة، هي ولايات ميكرونيزيا المتحدة وجزر مارشال وجمهورية بالاو.وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تأمل التعاون مع دول المنطقة في محاربة التغير المناخي، مشيرا إلى أنه يمثل خطرا على وجود تلك الدول.يذكر أن جزر كوك ونييوي هما دولتان جزريتان، تتمتعان بالحكم الذاتي في إطار الاتحاد الحر مع نيوزيلندا، وتقعان في منطقة بولينيزيا بجنوب المحيط الهادئ.
https://sputnikarabic.ae/20220522/الولايات-المتحدة-تعترف-أن-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-يعتبر-خطرا-على-أوروبا-1062535926.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7f015c983547f34dd5347bf4511255ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
الولايات المتحدة تعترف بسيادة دولتين
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن قراره بالاعتراف بسيادة دولتي جزر كوك ونييوي الواقعتين في المحيط الهادئ.
وأعاد بايدن إلى الأذهان خلال قمة الولايات المتحدة والدول الجزرية في المحيط الهادئ، التي عقدت بواشنطن يوم الخميس، أن شراكة واشنطن مع تلك الدول والأراضي ساهمت في دحر اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية
وإنهاء العمليات القتالية في منطقة المحيط الهادئ.
وتابع بايدن أن "جزءا كبيرا من التاريخ سيكتب في السنوات المقبلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وفقا لـ "RT"
.
ومع إعلانه الاعتراف بجزر كوك ونييوي دولتين ذاتي سيادة، أكد بايدن كذلك أنه يسعى إلى إتمام ناجح للمفاوضات حول الاتحاد الحر مع شركاء واشنطن في المنطقة، هي ولايات ميكرونيزيا المتحدة وجزر مارشال وجمهورية بالاو.
وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تأمل التعاون مع دول المنطقة في محاربة التغير المناخي، مشيرا إلى أنه يمثل خطرا على وجود تلك الدول.
يذكر أن جزر كوك ونييوي هما دولتان جزريتان، تتمتعان بالحكم الذاتي في إطار الاتحاد الحر مع نيوزيلندا، وتقعان في منطقة بولينيزيا بجنوب المحيط الهادئ.