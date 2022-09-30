https://sputnikarabic.ae/20220930/باتروشيف-الهدف-الرئيسي-للغرب-هو-ضمان-تفوقه-الاستراتيجي-والاقتصادي-1068423616.html
باتروشيف: الهدف الرئيسي للغرب هو ضمان تفوقه الاستراتيجي والاقتصادي
باتروشيف: الهدف الرئيسي للغرب هو ضمان تفوقه الاستراتيجي والاقتصادي
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن الهدف الرئيسي للغرب هو ضمان تفوقهم الاستراتيجي والاقتصادي على الآخرين، مشيرا إلى أن هذه القوى تقوم بذلك منذ... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T07:32+0000
2022-09-30T07:32+0000
2022-09-30T07:32+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات باتروشيف خلال اجتماع الأجهزة الأمنية الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة، قال خلالها إن الانفجارات المتعلقة بـ"نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" هي لصالح طرف واحد هي الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن تهديدات الغرب تزايدت في الآونة الأخيرة، حيث تقوم بمحاولة السيطرة على الموارد الطبيعية.وفي سياق الحديث عن أفغانستان، أشار باتروشيف إلى أن السلطات الأفغانية الحالية لا تزال في حالة نشوة من الانتصار على الولايات المتحدة وتقلل من خطر سياسة البشتون المستمرة، التي تنتهك حقوق الأقليات القومية.وقال باتروشيف:"هناك تأثير سلبي على الوضع في أفغانستان بسبب المسار المتطرف لطالبان في الشؤون الداخلية ولا يزالون في حالة من النشوة من الانتصار على الولايات المتحدة، وبشكل واضح استخفوا بخطر سياسة البشتون المستمرة التي تنتهك حقوق الأقليات القومية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
باتروشيف: الهدف الرئيسي للغرب هو ضمان تفوقه الاستراتيجي والاقتصادي
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أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن الهدف الرئيسي للغرب هو ضمان تفوقهم الاستراتيجي والاقتصادي على الآخرين، مشيرا إلى أن هذه القوى تقوم بذلك منذ أبريل/نيسان الماضي.
وجاءت تصريحات باتروشيف خلال اجتماع الأجهزة الأمنية الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة، قال خلالها إن الانفجارات المتعلقة بـ"نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" هي لصالح طرف واحد هي الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن تهديدات الغرب تزايدت في الآونة الأخيرة، حيث تقوم بمحاولة السيطرة على الموارد الطبيعية.
وفي سياق الحديث عن أفغانستان، أشار باتروشيف إلى أن السلطات الأفغانية الحالية لا تزال في حالة نشوة من الانتصار على الولايات المتحدة وتقلل من خطر سياسة البشتون المستمرة، التي تنتهك حقوق الأقليات القومية.
وقال باتروشيف:"هناك تأثير سلبي على الوضع في أفغانستان بسبب المسار المتطرف لطالبان في الشؤون الداخلية ولا يزالون في حالة من النشوة من الانتصار على الولايات المتحدة، وبشكل واضح استخفوا بخطر سياسة البشتون المستمرة التي تنتهك حقوق الأقليات القومية".