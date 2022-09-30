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https://sputnikarabic.ae/20220930/باقري-نحتفظ-بحق-المواجهة-والانتقام-إذا-اتخذت-أمريكا-إجراءات-ضد-الطائرة-الإيرانية-المسيرة-1068459956.html
باقري: نحتفظ بحق المواجهة والانتقام إذا اتخذت أمريكا إجراءات ضد الطائرة الإيرانية المسيرة
باقري: نحتفظ بحق المواجهة والانتقام إذا اتخذت أمريكا إجراءات ضد الطائرة الإيرانية المسيرة
رد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، على مزاعم تدمير القوات الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية شمالي العراق. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T20:14+0000
2022-09-30T20:14+0000
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وأكد أنه "إذا اتخذت أمريكا ‏إجراء ضد الطائرة الإيرانية المسيرة، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذا ‏العمل العدائي، ونحتفظ بالحق في المواجهة والانتقام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وفيما شدد باقري على حقيقة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية تمتلك معلومات كاملة ودقيقة عن قواعد حرير وأربيل وديهوك في العراق، فقد أوضح: "نحن الآن نقف فقط ضد الإرهابيين ولم نتخذ أي إجراء ضد أمريكا".وحذر باقري أمريكا من أن تدرك حقيقة أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على تصرفاتها بالشكل المناسب.وأضاف أن ادعاء الولايات المتحدة بتدمير الطائرة الإيرانية المقاتلة يثبت أن أمريكا متواطئة مع الإرهابيين والانفصاليين.ووجه اللواء محمد باقري نصيحة إلى دول الجوار التي توجد فيها القواعد الأمريكية والصهيونية حماية لها، هي "إذا تم اتخاذ عمل عدائي ضد جمهورية إيران الإسلامية والأمن القومي والمصالح الوطنية انطلاقا من القواعد الأمريكية، فسوف نرد بالتأكيد".وأفادت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرة مسيرة سقطت في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل في كردستان العراق.ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن مصدر أمني قوله إن "طائرة مفخخة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية سقطت في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل"، دون المزيد من التفاصيل.
https://sputnikarabic.ae/20220528/باقري-إيران-من-الدول-الأولى-في-المنطقة-وحتى-في-العالم-في-مجال--تكنولوجيا-الطائرات-المسيرة-1062807038.html
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إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

باقري: نحتفظ بحق المواجهة والانتقام إذا اتخذت أمريكا إجراءات ضد الطائرة الإيرانية المسيرة

20:14 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
 رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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رد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الجمعة، على مزاعم تدمير القوات الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية شمالي العراق.
وأكد أنه "إذا اتخذت أمريكا ‏إجراء ضد الطائرة الإيرانية المسيرة، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد على هذا ‏العمل العدائي، ونحتفظ بالحق في المواجهة والانتقام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وفيما شدد باقري على حقيقة أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية تمتلك معلومات كاملة ودقيقة عن قواعد حرير وأربيل وديهوك في العراق، فقد أوضح: "نحن الآن نقف فقط ضد الإرهابيين ولم نتخذ أي إجراء ضد أمريكا".
وحذر باقري أمريكا من أن تدرك حقيقة أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على تصرفاتها بالشكل المناسب.
وأضاف أن ادعاء الولايات المتحدة بتدمير الطائرة الإيرانية المقاتلة يثبت أن أمريكا متواطئة مع الإرهابيين والانفصاليين.
رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وقائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، يتفقدان إحدى القواعد السرية تحت الأرض للجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
باقري: إيران من الدول الأولى في المنطقة وحتى في العالم في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة
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ووجه اللواء محمد باقري نصيحة إلى دول الجوار التي توجد فيها القواعد الأمريكية والصهيونية حماية لها، هي "إذا تم اتخاذ عمل عدائي ضد جمهورية إيران الإسلامية والأمن القومي والمصالح الوطنية انطلاقا من القواعد الأمريكية، فسوف نرد بالتأكيد".
وأفادت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرة مسيرة سقطت في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل في كردستان العراق.
ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، عن مصدر أمني قوله إن "طائرة مفخخة مسيرة يشتبه بأنها إيرانية سقطت في ناحية قسري التابعة لقضاء جومان شمال أربيل"، دون المزيد من التفاصيل.
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