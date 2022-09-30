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https://sputnikarabic.ae/20220930/بايدن-الدمار-الذي-أحدثه-إعصار-إيان-من-بين-الأسوأ-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-1068457380.html
بايدن: الدمار الذي أحدثه إعصار "إيان" من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة
بايدن: الدمار الذي أحدثه إعصار "إيان" من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T18:36+0000
2022-09-30T18:36+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بايدن للصحفيين "بدأنا للتو في رؤية حجم هذا الدمار. من المرجح أن يصنف من بين الأسوأ في تاريخ البلاد"، وفق موقع "توداي أونلاين".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مدير قسم الطوارئ في فلوريدا، كيفين جوثري، بمقتل ما لا يقل عن 21 شخصا، في إعصار "إيان".وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.6 مليون منزل وشركة في أنحاء فلوريدا.ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه سيتم استخدام المراكب لنقل معدات الإنقاذ إلى الجزر التي دمرها إيان عندما هبط على الشاطئ.وصل إيان إلى الشاطئ بالقرب من فورت مايرز يوم الأربعاء ثم زحف ببطء عبر الولاية طوال يوم أمس الخميس مع هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة غمرت الأحياء والشوارع في أورلاندو وسانت أوغسطين ودايتونا بيتش.وتوقع خبراء الأرصاد حدوث عاصفة وفيضانات في ولايات بينها كارولينا الشمالية والجنوبية بعد أن تسببت العاصفة الضخمة في أضرار كارثية في فلوريدا وتركت الناس محاصرين في منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مسؤولو-الطوارئ-في-فلوريدا-مقتل-ما-لا-يقل-عن-21-شخصا-بإعصار-إيان-1068455369.html
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: الدمار الذي أحدثه إعصار "إيان" من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة

18:36 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.
وقال بايدن للصحفيين "بدأنا للتو في رؤية حجم هذا الدمار. من المرجح أن يصنف من بين الأسوأ في تاريخ البلاد"، وفق موقع "توداي أونلاين".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مدير قسم الطوارئ في فلوريدا، كيفين جوثري، بمقتل ما لا يقل عن 21 شخصا، في إعصار "إيان".
وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.6 مليون منزل وشركة في أنحاء فلوريدا.
إعصار سالي في فلوريدا، الولايات المتحدة 17 سبتمبر  2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
مسؤولو الطوارئ في فلوريدا: مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا بإعصار "إيان"
17:06 GMT
ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه سيتم استخدام المراكب لنقل معدات الإنقاذ إلى الجزر التي دمرها إيان عندما هبط على الشاطئ.
وصل إيان إلى الشاطئ بالقرب من فورت مايرز يوم الأربعاء ثم زحف ببطء عبر الولاية طوال يوم أمس الخميس مع هطول أمطار غزيرة ورياح مدمرة غمرت الأحياء والشوارع في أورلاندو وسانت أوغسطين ودايتونا بيتش.
وتوقع خبراء الأرصاد حدوث عاصفة وفيضانات في ولايات بينها كارولينا الشمالية والجنوبية بعد أن تسببت العاصفة الضخمة في أضرار كارثية في فلوريدا وتركت الناس محاصرين في منازلهم.
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