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https://sputnikarabic.ae/20220930/بايدن-يوقع-مشروع-قانون-لمواصلة-تمويل-الحكومة-يتضمن-124-مليار-كمساعدات-لأوكرانيا-1068463207.html
بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة يتضمن 12.4 مليار كمساعدات لأوكرانيا
بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة يتضمن 12.4 مليار كمساعدات لأوكرانيا
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T23:31+0000
2022-09-30T23:31+0000
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع القانون يوم الجمعة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الإجراء في وقت سابق اليوم.هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 60 مشرعا، ما ضمن الموافقة عليها.في وقت سابق، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بما في ذلك 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس".
https://sputnikarabic.ae/20220922/بايدن-وماكرون-يبحثان-مواجهة-التحديات-الصينية-وإيران-ودعم-أوكرانيا-1068071486.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا
جو بايدن, أخبار أوكرانيا

بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة يتضمن 12.4 مليار كمساعدات لأوكرانيا

23:31 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganالرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع كتاب التعازي في السفارة البريطانية بواشنطن لتقديم احترامه بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بينما كانت السيدة الأولى جيل بايدن (إلى اليمين) والسفيرة البريطانية لدى الولايات المتحدة كارين بيرس تنظران إلى واشنطن العاصمة في سبتمبر. 8 ، 2022.
الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع كتاب التعازي في السفارة البريطانية بواشنطن لتقديم احترامه بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بينما كانت السيدة الأولى جيل بايدن (إلى اليمين) والسفيرة البريطانية لدى الولايات المتحدة كارين بيرس تنظران إلى واشنطن العاصمة في سبتمبر. 8 ، 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع القانون يوم الجمعة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الإجراء في وقت سابق اليوم.
هذا ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.
وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 60 مشرعا، ما ضمن الموافقة عليها.
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
بايدن وماكرون يبحثان دعم أوكرانيا ومواجهة التحديات الصينية وإيران
22 سبتمبر, 01:18 GMT
في وقت سابق، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بما في ذلك 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس".
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