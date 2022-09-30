https://sputnikarabic.ae/20220930/برنامج-الغذاء-العالمي-الأمن-الغذائي-في-اليمن-على-أسوأ-مستوياته-منذ-4-أعوام-1068422931.html

برنامج الغذاء العالمي: الأمن الغذائي في اليمن على أسوأ مستوياته منذ 4 أعوام

برنامج الغذاء العالمي: الأمن الغذائي في اليمن على أسوأ مستوياته منذ 4 أعوام

أظهرت بيانات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في آخر تحديث له عن الأمن الغذائي في اليمن، استمرار تدهور انعدام الأمن الغذائي خلال أغسطس/آب الماضي،... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T06:53+0000

2022-09-30T06:53+0000

2022-09-30T06:53+0000

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وأظهر استطلاع أجراه البرنامج وشمل عددا من الأسر من مختلف أنحاء اليمن، أن "58% من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة في جنوب اليمن وشرقه، و51% في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله ذات الكثافة السكانية العالية في شمال اليمن وغربه، لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية الحد الأدنى من احتياجاتها".كما أشار الاستطلاع إلى أن "عدم كفاية الغذاء تجاوز مستويات عالية للغاية بلغت 40% في 19 محافظة".ويطعم برنامج الأغذية العالمي 13 مليون شخص شهريا في اليمن الذي انهار اقتصاده بفعل الحرب المستمرة للعام الثامن على التوالي. ويستورد اليمن، البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبا، أغلب غذائه.لكن البرنامج خفض منذ يناير/كانون الثاني، حصص الإعاشة لـ 8 ملايين منهم بسبب فجوات التمويل، كما اضطر في أغسطس لإجراء المزيد من التخفيض في المساعدات لـ 5 ملايين آخرين، إذ لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي كان يحتاجه لليمن، وهو مليارا دولار، من المانحين الدوليين هذا العام.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار من 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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