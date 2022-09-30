عربي
https://sputnikarabic.ae/20220930/بكين-تتخذ-تدابير-مع-موسكو-لمواصلة-التعاون-التجاري-والاقتصادي-الطبيعي-1068421063.html
بكين تتخذ تدابير مع موسكو لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي
بكين تتخذ تدابير مع موسكو لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي
أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتخذ تدابير مع موسكو من أجل مواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي، مؤكدا انه قد يتم رقما... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T02:38+0000
2022-09-30T02:38+0000
الصين
الصين وروسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هذا العام، في مواجهة بيئة دولية صعبة، كوباء فيروس كورونا وغيره من الصعوبات، أظهر التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وروسيا مرونة كبيرة، وعلى عكس الاتجاهات العامة، أظهر نموًا مثيرًا للإعجاب".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102401/90/1024019037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26f374c5f60d3005cb40ee9c25dada3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الصين وروسيا
الصين, الصين وروسيا

بكين تتخذ تدابير مع موسكو لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي

02:38 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا و الصين
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتخذ تدابير مع موسكو من أجل مواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي، مؤكدا انه قد يتم رقما قياسيا بحجم التبادل التجاري في نهاية العام الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هذا العام، في مواجهة بيئة دولية صعبة، كوباء فيروس كورونا وغيره من الصعوبات، أظهر التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وروسيا مرونة كبيرة، وعلى عكس الاتجاهات العامة، أظهر نموًا مثيرًا للإعجاب".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала