https://sputnikarabic.ae/20220930/بكين-تتخذ-تدابير-مع-موسكو-لمواصلة-التعاون-التجاري-والاقتصادي-الطبيعي-1068421063.html
بكين تتخذ تدابير مع موسكو لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي
بكين تتخذ تدابير مع موسكو لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي
أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتخذ تدابير مع موسكو من أجل مواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي، مؤكدا انه قد يتم رقما... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T02:38+0000
2022-09-30T02:38+0000
2022-09-30T02:38+0000
الصين
الصين وروسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هذا العام، في مواجهة بيئة دولية صعبة، كوباء فيروس كورونا وغيره من الصعوبات، أظهر التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وروسيا مرونة كبيرة، وعلى عكس الاتجاهات العامة، أظهر نموًا مثيرًا للإعجاب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الصين وروسيا
بكين تتخذ تدابير مع موسكو لمواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي
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أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، اليوم الجمعة، أن بلاده تتخذ تدابير مع موسكو من أجل مواصلة التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي، مؤكدا انه قد يتم رقما قياسيا بحجم التبادل التجاري في نهاية العام الجاري.
موسكو - سبوتنيك
. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "هذا العام، في مواجهة بيئة دولية صعبة، كوباء فيروس كورونا وغيره من الصعوبات، أظهر التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين وروسيا مرونة كبيرة، وعلى عكس الاتجاهات العامة، أظهر نموًا مثيرًا للإعجاب".