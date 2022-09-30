https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-أوراق-الدولار-واليورو-المطبوعة-لن-تطعم-أو-تدفئ-أي-إنسان-في-العالم--1068444360.html

بوتين: أوراق الدولار واليورو المطبوعة لن تطعم أو تدفئ أي إنسان في العالم

بوتين: أوراق الدولار واليورو المطبوعة لن تطعم أو تدفئ أي إنسان في العالم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، قبل مراسم توقيع انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، أن الغرب لم يتوقع أن معظم دول العالم... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T14:36+0000

2022-09-30T14:36+0000

2022-09-30T14:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قال الرئيس الروسي في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي، إن الغرب لم يتوقع أن أغلب دول العالم ستختار التعاون مع روسيا خلال فترة العقوبات، لذلك بدأ بإجراءات جديدة، وتابع:ونوه بوتين إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في عملية نزع الطابع الصناعي عن أوروبا من خلال رفض الهيدروكربونات من روسيا"، مشيرا إلى أن "سياسيو الاتحاد الأوروبي يعلمون ذلك لكنهم يبتعدون عن بلدانهم".ونوه بوتين إلى أن "العقيدة العسكرية للولايات المتحدة والناتو مبنية على الهيمنة والخداع بشأن (الاحتواء) المزعوم".وتابع بوتين موضحا: "لقد سمعنا بالفعل عن احتواء روسيا والصين وإيران. أعتقد أن دولًا أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الشركاء والحلفاء الحاليين للولايات المتحدة (دورها قادم)".وأشار بوتين إلى أنه "عند بدء حرب العقوبات الخاطفة ضد روسيا، اعتقدوا (الغرب) مرارا أنهم يستطيعون " إخضاع" العالم لأوامرهم، ولكن اتضح، أن مثل هذا الأفق الوردي لا يثير الجميع، عدا ربما عشاق السادية السياسية، ومحبي الأشكال غير التقليدية للعلاقات الدولية".وبين بوتين أن "5٪ فقد من الحبوب الأوكرانية ذهبت إلى دول العالم الفقيرة"، مشددا على أن ذلك "عملية احتيال أخرى وخداع" قام بها الغرب.وأشار بوتين إلى أن الغرب يكذب ويلقي باللوم في جميع مشاكله على روسيا، مشددا على أن بلاده ستفعل كل شيء لإيقاظ المتهورين في الغرب الذين يريدون "سد ثقوبهم (مشاكلهم)" على حساب الدول الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html

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