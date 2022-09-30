https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-المهم-بالنسبة-للغرب-تخلي-الدول-عن-سيادتها-لصالح-الولايات-المتحدة-1068443339.html

بوتين: المهم بالنسبة للغرب تخلي الدول عن سيادتها لصالح الولايات المتحدة

بوتين: المهم بالنسبة للغرب تخلي الدول عن سيادتها لصالح الولايات المتحدة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الغرب يأخذ دخلا(ريعا) باعتباره قوة مهيمنة، ومن الأهمية بالنسبة له أن تتخلى جميع الدول عن سيادتها لصالح... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T14:15+0000

2022-09-30T14:15+0000

2022-09-30T14:15+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وأشار بوتين في كلمته خلال مراسم التوقيع على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا إلى أن "الحفاظ على هذا الريع هو دافعهم الرئيسي والأناني المطلق. وهذا هو السبب في أن عدم السيادة الكاملة تلبي مصالحهم. وهنا يكمن عدوانهم تجاه الدول المستقلة، تجاه القيم التقليدية والثقافات الأصلية، ومحاولات تقويض العمليات الدولية والتكاملية، التي لا تخضع لهم، عملات العالم الجديد ومراكز التنمية العالمية. من المهم للغاية بالنسبة لهم أن تتخلى جميع الدول عن سيادتها لصالح الولايات المتحدة".وتابع بوتين، إن النخب الحاكمة في بعض الدول تفعل ذلك طواعية، والبعض الآخر يتم شراؤه، أوترهيبه، وإذا لم ينجحوا، فإنهم يدمرون دولا بأكملها، تاركين وراءهم كوارث إنسانية".وقال بوتين "أؤكد أن أحد أسباب رهاب الروس الممتد منذ قرون، والشر الذي لا تخفيه النخبة الغربية تجاه روسيا يكمن في أننا لم نسمح لأحد بأن ينهبنا في فترة الاحتلال الاستعماري، وأننا أجبرنا الأوروبيين على التجارة معنا على أساس المنفعة المتبادلة. وقد نجحنا في إنشاء حكومة مركزية قوية في روسيا، نمت وتعززت على القيم العظيمة، المسيحية والإسلام واليهودية والبوذية، وعلى الثقافة الروسية المنفتحة على الجميع".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في عام 1991 كان الغرب يأمل بألا تتعافى روسيا من الصدمات وتتفكك من تلقاء نفسها، لكن الدولة نجت وعادت إلى الحياة.وقال بوتين "أذكركم، أنه "في الماضي تحطمت الادعاءات (الغربية) بالسيطرة على العالم، أكثر من مرة، بسبب شجاعة وصمود شعبنا".وأشار يوتين إلى أن الولايات المتحدة منخرطة حاليا، في سياسة "احتواء" روسيا والصين وإيران، مشددا على أن الدور قادم على دول العالم الأخرى، إضافة إلى شركاء وحلفاء واشنطن الحاليين".وأضاف بوتين "عند بدء حرب العقوبات الخاطفة ضد روسيا، اعتقدوا (الغرب) مرارا أنهم يستطيعون " إخضاع" العالم لأوامرهم، ولكن اتضح، أن مثل هذا الأفق الوردي لا يثير الجميع، عدا ربما عشاق السادية السياسية، ومحبي الأشكال غير التقليدية للعلاقات الدولية".وتابع يوتين "الولايات المتحدة لا تزال تحتل ألمانيا واليابان وجمهورية كوريا، ودولا أخرى. وفي نفس الوقت تطلق عليهم بشكل ساخر لقب حلفاء متساوون في الحقوق... أي نوع من التعاون هذا؟ العالم أجمع يعلم أن قادة هذه الدول يخضعون للمراقبة، وتوضع أجهزة للتنصت على رؤساء تلك الدول، ليس في المكاتب فقط، بل وفي أماكن سكنهم. إنه عار حقيقي. عار على من يفعل ذلك، وعار على من يبتلع هذه الوقاحة في صمت وخنوع كالعبيد".وأكد الرئيس الروسي أن "النخب الغربية تقدم خططها الاستعمارية الجديدة بنفس النفاق، حتى مع التظاهر بالسلام، فهي تتحدث عن نوع من" الاحتواء"، وشيئ من الدهاء، مثل هذه الكلمة الماكرة تتنقل من استراتيجية إلى أخرى، ولكن في الواقع لا تعني سوى شيء واحد، تقويض أي مراكز تنمية ذات سيادة".وأضاف بوتين "كل تلك الدول التي تمتلك أو تسعى إلى امتلاك سيادة استراتيجية حقيقية وقادرة على تحدي الهيمنة الغربية يتم إدراجها تلقائيا في فئة الأعداء. وعلى هذه المبادئ يتم بناء العقائد العسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ولا تتطلب أقل من الهيمنة الكاملة".وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.

https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-يلقي-خطابا-خلال-مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1068436864.html

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روسيا, فلاديمير بوتين