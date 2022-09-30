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https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-المواطنون-في-لوغانسك-ودونيتسك-وخيرسون-وزابوروجيه-قاموا-باختيارهم-بالانضمام-إلى-روسيا-1068451361.html
بوتين: المواطنون في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا
بوتين: المواطنون في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا
ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:47+0000
2022-09-30T15:47+0000
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بوتين: المواطنون في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا.
بوتين: المواطنون في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا.
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الجمعية الفيدرالية ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراض جديدة إلى روسيا، مؤكدا أن هذا حق المواطنين الشرعي بتقرير مصيرهم، وتقره الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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راديو, حول العالم, аудио
راديو, حول العالم, аудио

بوتين: المواطنون في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا

15:47 GMT 30.09.2022
بوتين: المواطنون في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا.
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو.
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الجمعية الفيدرالية ستدعم القوانين الخاصة بانضمام أراض جديدة إلى روسيا، مؤكدا أن هذا حق المواطنين الشرعي بتقرير مصيرهم، وتقره الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
يقول الكاتب والمحلل السياسي أندريه أونتيكوف، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"واضح تماما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار إلى نقطة مهمة وهي أن روسيا دولة سيادية، مناهضة للاستعمار المعاصر، وهي بشكل ما ستقود الصراع ضد هذا الاستعمار، وضد الهيمنة الأمريكية، في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وروسيا لن تغير من مواقفها مهما اشتدت عليها الضغوطات الغربية، وستدافع عن سيادتها وأمنها القومي بكل قوة".

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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