https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-تحارب-العبودية-وثقافة-الوالد-رقم-1-و2-بدلا-من-الأب-والأم--1068450240.html

بوتين: روسيا تحارب العبودية وثقافة "الوالد رقم 1 و2" بدلا من الأب والأم

بوتين: روسيا تحارب العبودية وثقافة "الوالد رقم 1 و2" بدلا من الأب والأم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العالم دخل "فترة تحولات ثورية"، وأن هدف الغرب هو إبادة الجماعات العرقية بأكملها، مشيرا إلى أن أمريكا هي الدولة الوحيدة... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T15:31+0000

2022-09-30T15:31+0000

2022-09-30T15:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قال بوتين في كلمة ألقاها أثناء مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين، اليوم الجمعة: "أصدقائي الأعزاء، نحن اليوم نكافح من أجل طريق عادل وحر، أولا وقبل كل شيء، من أجل أنفسنا، من أجل روسيا. من أجل أن تبقى سياسة الإملاءات والاستبداد في الماضي إلى الأبد".وأشار بوتين إلى أن "الغرب دمر عمدا مجموعات عرقية كاملة"، مضافا إليها حرب الأفيون.وذكر بوتين أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي بشكل مؤكد.ونوه بوتين إلى أن "الدول الغربية لا تزال مستعمرة في جوهرها"، مشددا على أن روسيا " لن تقبل بمثل هذا الأمر".وأشار بوتين إلى أن "الغرب هو من داس على مبدأ السيادة الوطنية، ويقرر الآن حسب تقديره من لديه الحق في تقرير المصير ومن لا يملك هذا الحق".وتابع بوتين: "إن ديكتاتورية الغرب موجهة ضد جميع المجتمعات، إنها إنكار كامل للإنسان والإيمان والقيم، وتكتسب ملامح شيطانية".وشدد بوتين أنه "من غير المقبول بالنسبة لروسيا أنه بدلا من أمي وأبي يجب أن يكون هناك (الأب رقم 1 ورقم 2)، حيث يتم فرض هذه الانحرافات على الأطفال.وشدد بوتين على أن روسيا "تقاتل لحماية نفسها من العبودية وحتى لا يفكر أحد في (محو) ثقافتها".وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاءات في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون على انضمام أراضيهم إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-أوراق-الدولار-واليورو-المطبوعة-لن-تطعم-أو-تدفئ-أي-إنسان-في-العالم--1068444360.html

https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-يلقي-خطابا-خلال-مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1068436864.html

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