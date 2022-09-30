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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-تحارب-العبودية-وثقافة-الوالد-رقم-1-و2-بدلا-من-الأب-والأم--1068450240.html
بوتين: روسيا تحارب العبودية وثقافة "الوالد رقم 1 و2" بدلا من الأب والأم
بوتين: روسيا تحارب العبودية وثقافة "الوالد رقم 1 و2" بدلا من الأب والأم
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العالم دخل "فترة تحولات ثورية"، وأن هدف الغرب هو إبادة الجماعات العرقية بأكملها، مشيرا إلى أن أمريكا هي الدولة الوحيدة... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T15:31+0000
2022-09-30T15:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال بوتين في كلمة ألقاها أثناء مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين، اليوم الجمعة: "أصدقائي الأعزاء، نحن اليوم نكافح من أجل طريق عادل وحر، أولا وقبل كل شيء، من أجل أنفسنا، من أجل روسيا. من أجل أن تبقى سياسة الإملاءات والاستبداد في الماضي إلى الأبد".وأشار بوتين إلى أن "الغرب دمر عمدا مجموعات عرقية كاملة"، مضافا إليها حرب الأفيون.وذكر بوتين أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي بشكل مؤكد.ونوه بوتين إلى أن "الدول الغربية لا تزال مستعمرة في جوهرها"، مشددا على أن روسيا " لن تقبل بمثل هذا الأمر".وأشار بوتين إلى أن "الغرب هو من داس على مبدأ السيادة الوطنية، ويقرر الآن حسب تقديره من لديه الحق في تقرير المصير ومن لا يملك هذا الحق".وتابع بوتين: "إن ديكتاتورية الغرب موجهة ضد جميع المجتمعات، إنها إنكار كامل للإنسان والإيمان والقيم، وتكتسب ملامح شيطانية".وشدد بوتين أنه "من غير المقبول بالنسبة لروسيا أنه بدلا من أمي وأبي يجب أن يكون هناك (الأب رقم 1 ورقم 2)، حيث يتم فرض هذه الانحرافات على الأطفال.وشدد بوتين على أن روسيا "تقاتل لحماية نفسها من العبودية وحتى لا يفكر أحد في (محو) ثقافتها".وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاءات في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-أوراق-الدولار-واليورو-المطبوعة-لن-تطعم-أو-تدفئ-أي-إنسان-في-العالم--1068444360.html
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-يلقي-خطابا-خلال-مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-1068436864.html
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روسيا

بوتين: روسيا تحارب العبودية وثقافة "الوالد رقم 1 و2" بدلا من الأب والأم

15:31 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 15:45 GMT 30.09.2022)
© Sputnik . Aleksandr Astafiev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Aleksandr Astafiev
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العالم دخل "فترة تحولات ثورية"، وأن هدف الغرب هو إبادة الجماعات العرقية بأكملها، مشيرا إلى أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي في العالم.
قال بوتين في كلمة ألقاها أثناء مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا في قصر الكرملين، اليوم الجمعة: "أصدقائي الأعزاء، نحن اليوم نكافح من أجل طريق عادل وحر، أولا وقبل كل شيء، من أجل أنفسنا، من أجل روسيا. من أجل أن تبقى سياسة الإملاءات والاستبداد في الماضي إلى الأبد".

"أنا مقتنع بأن البلدان والشعوب تدرك أن السياسة المبنية على حصرية أي شخص، على قمع الثقافات والشعوب الأخرى، هي سياسة إجرامية بطبيعتها. يجب أن نقلب هذه الصفحة المخزية. إن انهيار الهيمنة الغربية الذي بدأ، لا رجوع فيه".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن "الغرب دمر عمدا مجموعات عرقية كاملة"، مضافا إليها حرب الأفيون.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: أوراق الدولار واليورو المطبوعة لن تطعم أو تدفئ أي إنسان في العالم
14:36 GMT
وذكر بوتين أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي بشكل مؤكد.
ونوه بوتين إلى أن "الدول الغربية لا تزال مستعمرة في جوهرها"، مشددا على أن روسيا " لن تقبل بمثل هذا الأمر".

"لا تزال الولايات المتحدة تحتل في الواقع ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وعددا من البلدان الأخرى، وتسميها حلفاء".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن "الغرب هو من داس على مبدأ السيادة الوطنية، ويقرر الآن حسب تقديره من لديه الحق في تقرير المصير ومن لا يملك هذا الحق".
وتابع بوتين: "إن ديكتاتورية الغرب موجهة ضد جميع المجتمعات، إنها إنكار كامل للإنسان والإيمان والقيم، وتكتسب ملامح شيطانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: أريد أن تسمعني كييف وأسيادها.. سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه مواطنون روس من اليوم
12:28 GMT
وشدد بوتين أنه "من غير المقبول بالنسبة لروسيا أنه بدلا من أمي وأبي يجب أن يكون هناك (الأب رقم 1 ورقم 2)، حيث يتم فرض هذه الانحرافات على الأطفال.

"هل نريد حقا في بلدنا روسيا، أن يكون والد رقم 1 ووالد رقم 2؟ بدلا من أب وأم، لقد فقدوا عقولهم! هل نريد حقًا أن نرى الانحرافات التي تؤدي إلى الانحلال والانقراض تفرض على الأطفال في مدارسنا من الصفوف الابتدائية، بحيث يتم إخبارهم بوجود أجناس أخرى غير النساء والرجال، وعرض عليهم الخضوع لعملية تغيير الجنس؟ هل نريد كل هذا لبلدنا ولأطفالنا؟ بالنسبة لنا، كل هذا غير مقبول".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وشدد بوتين على أن روسيا "تقاتل لحماية نفسها من العبودية وحتى لا يفكر أحد في (محو) ثقافتها".
وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاءات في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
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