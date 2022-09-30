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https://sputnikarabic.ae/20220930/بوركينا-فاسو-تنفي-حدوث-محاولة-انقلاب-عسكري-في-البلاد-1068440409.html
بوركينا فاسو تنفي حدوث محاولة انقلاب عسكري في البلاد
بوركينا فاسو تنفي حدوث محاولة انقلاب عسكري في البلاد
أعلنت سلطات جمهورية بوركينا فاسو، أن ما وصفته بـ"وضعية مشوشة"، نشأت في أعقاب حركة مزاجية من قبل بعض عناصر القوات المسلحة، اليوم الجمعة، جاءت بهدف زعزعة... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T13:14+0000
2022-09-30T13:14+0000
بوركينا فاسو
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الرباط - سبوتنيك. وقال القائد الأعلى للقوات المسلحة، بول هنري سانوغو داميبا، في بيان: "المفاوضات جارية لاستعادة الهدوء والسكينة"؛ داعيا السكان إلى توخي الحيطة والحذر، والتزام الهدوء في مواجهة بعض المعلومات المتداولة على وسائل التواصل.وكانت بوركينا فاسو شهدت، صباح اليوم الجمعة، توترا أمنيا، في أعقاب سماع إطلاق نار في ثكنات عسكرية بالعاصمة واغادوغو؛ تلاها وقف بث التلفزيون الرسمي.ووفقا لموقع "أفريكان ريبورت"، ففي حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، بدأت أصوات إطلاق النار في العاصمة واغادوغو.ونقل الموقع عن شخص مقرب من الرئيس داميبا: "رئيس الدولة بخير وهو في واغادوغو".وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري، معللا إطاحته به بعدم قدرته على وضع حد لهجمات الجماعات الجهادية".ومنذ عدة أسابيع، تتصاعد الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من بوركينا فاسو ضد الحكومة الانتقالية، وقد اشتعل في الأيام الأخيرة بالهجوم على قافلة في جاسكيندي (الشمال)، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20220930/أنباء-عن-تحركات-عسكرية-في-عاصمة-بوركينا-فاسو-وإيقاف-بث-التلفيزيون-الرسمي-1068427842.html
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بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو تنفي حدوث محاولة انقلاب عسكري في البلاد

13:14 GMT 30.09.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AFP 2022 / ISSOUF SANOGO
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أعلنت سلطات جمهورية بوركينا فاسو، أن ما وصفته بـ"وضعية مشوشة"، نشأت في أعقاب حركة مزاجية من قبل بعض عناصر القوات المسلحة، اليوم الجمعة، جاءت بهدف زعزعة الاستقرار وتكريس الانقسام.
الرباط - سبوتنيك. وقال القائد الأعلى للقوات المسلحة، بول هنري سانوغو داميبا، في بيان: "المفاوضات جارية لاستعادة الهدوء والسكينة"؛ داعيا السكان إلى توخي الحيطة والحذر، والتزام الهدوء في مواجهة بعض المعلومات المتداولة على وسائل التواصل.
بوركينو فاسو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
أنباء عن تحركات عسكرية في عاصمة بوركينا فاسو وإيقاف بث التلفزيون الرسمي
08:54 GMT
وكانت بوركينا فاسو شهدت، صباح اليوم الجمعة، توترا أمنيا، في أعقاب سماع إطلاق نار في ثكنات عسكرية بالعاصمة واغادوغو؛ تلاها وقف بث التلفزيون الرسمي.
ووفقا لموقع "أفريكان ريبورت"، ففي حوالي الساعة 4:30 صباح اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي، بدأت أصوات إطلاق النار في العاصمة واغادوغو.
ونقل الموقع عن شخص مقرب من الرئيس داميبا: "رئيس الدولة بخير وهو في واغادوغو".
وكان دامبيا قد استولى على الحكم قبل أقل من 10 أشهر، في الـ 24 من يناير/ كانون الثاني الماضي 2022، عندما أطاح بروش مارك كريستيان كابوري، معللا إطاحته به بعدم قدرته على وضع حد لهجمات الجماعات الجهادية".
ومنذ عدة أسابيع، تتصاعد الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من بوركينا فاسو ضد الحكومة الانتقالية، وقد اشتعل في الأيام الأخيرة بالهجوم على قافلة في جاسكيندي (الشمال)، ما أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.
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