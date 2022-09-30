https://sputnikarabic.ae/20220930/بيسكوف-كييف-لا-ترغب-في-إجراء-أي-مفاوضات-مع-موسكو-1068430386.html

بيسكوف: كييف لا ترغب في إجراء أي مفاوضات مع موسكو

بيسكوف: كييف لا ترغب في إجراء أي مفاوضات مع موسكو

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الجانب الأوكراني صرح مرارًا بعدم رغبته في إجراء أي مفاوضات مع روسيا، مشيرا إلى أن... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T10:15+0000

2022-09-30T10:15+0000

2022-09-30T10:16+0000

روسيا

الكرملين

دميتري بيسكوف

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد ترك الجانب الأوكراني مسار المفاوضات بالكامل. متطلباتنا لم تتغير. أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير. لذلك، بطبيعة الحال، في الظروف التي أعلن فيها الجانب الأوكراني علنًا مرارًا عدم رغبته في إجراء أي مفاوضات، يصب التركيز على مواصلة العملية العسكرية الخاصة".في وقت سابق، طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إعطاء المفاوضات مع كييف فرصة أخرى لحل الوضع.وتقام مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق جديدة لروسيا، اليوم الجمعة، بحضور الرئيس فلاديمير بوتين.ووقع بوتين مراسيم تعترف بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كأقاليم مستقلة. ونشرت الوثائق على موقع الكرملين.وأُجريت الاستفتاءات على انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، حول تقرير المصير، في الفترة من 23 إلى 27 أيلول/سبتمبر الجاري؛ وأسفرت عن دعم شعبي كاسح لمسألة الانضمام إلى روسيا.وأكد ممثلو الجمهوريتين والمقاطعتين، أن الانضمام إلى روسيا هو قرار ضروري وتاريخي، من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا، بالإضافة إلى ردع حلف الناتو، الذي يمول نظام كييف لقتل المدنيين في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.

https://sputnikarabic.ae/20220927/الكرملين-موسكو-لا-تزال-مستعدة-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-وأهداف-العملية-العسكرية-لن-تتغير-1068309756.html

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روسيا, الكرملين, دميتري بيسكوف