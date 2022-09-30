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تفعيل منظومات الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود الروسية ولا أضرار أو ضحايا
https://sputnikarabic.ae/20220930/تفعيل-منظومات-الدفاع-الجوي-في-مناطق-بيلغورود-وياكوفليفسكي-الروسية--1068421150.html
تفعيل منظومات الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود الروسية ولا أضرار أو ضحايا
تفعيل منظومات الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود الروسية ولا أضرار أو ضحايا
أعلن حاكم بيلغورود جنوبي غرب روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في بيلغورود ومنطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي، مؤكدا... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T01:13+0000
2022-09-30T01:38+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال في تدوينة على قناته الرسمية في تلغرام: "تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في بيلغورود ومنطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي، منذ بضع دقائق".وأضاف: "تقوم الخدمات التشغيلية بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض" مشيرا إلى "عدم وقوع أضرار وضحايا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في حين، تستمر القوات الأوكرانية في استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20220929/بوتين-يوقع-مرسوما-يعترف-باستقلال-مقاطعتي-زابوروجيه-وخيرسون-1068419720.html
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تفعيل منظومات الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود الروسية ولا أضرار أو ضحايا

01:13 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 01:38 GMT 30.09.2022)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلن حاكم بيلغورود جنوبي غرب روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الجمعة، أنه تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في بيلغورود ومنطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر أو إصابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال في تدوينة على قناته الرسمية في تلغرام: "تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي في بيلغورود ومنطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي، منذ بضع دقائق".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
أمس, 21:38 GMT
وأضاف: "تقوم الخدمات التشغيلية بتوضيح المعلومات حول العواقب على الأرض" مشيرا إلى "عدم وقوع أضرار وضحايا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
في حين، تستمر القوات الأوكرانية في استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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