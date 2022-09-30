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https://sputnikarabic.ae/20220930/تقنيات-الذكاء-الاصطناعي-تحدد-هوية-بطل-مونديال-قطر-2022-1068439787.html
تقنيات الذكاء الاصطناعي تحدد هوية بطل مونديال قطر 2022
تقنيات الذكاء الاصطناعي تحدد هوية بطل مونديال قطر 2022
توقعت تقنيات الذكاء الاصطناعي بطل مونديال قطر 2022، التي من المقرر أن تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T12:56+0000
2022-09-30T12:56+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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وحسب موقع "الشرق"، استخدمت شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، مؤخرا إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على حظوظ المنتخبات في بطولة كأس العالم 2022.وقالت الشبكة إنه في حالة تصدر فرنسا والبرازيل لمجموعتيهما في كأس العالم، هناك فرصة قوية لوصولهما إلى النهائي.وجاء منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، آخرها عام 2002، في المركز الثاني بنسبة بلغت 15.73%.بينما جاء في المركز الثالث، منتخب إسبانيا بنسبة 11.53%، ومن ثم إنجلترا في المركز الرابع بنسبة 8.03%، وبلجيكا في المركز الخامس بنسبة بلغت 7.90%.أما بالنسبة للمنتخبات العربية والأفريقية، فلا ترى التقنية أي فرصة للفوز باللقب.
https://sputnikarabic.ae/20220929/اللقاح-ليس-إلزاميا-قطر-تعلن-إجراءات-السفر-إليها-الخاصة-بكورونا-لحضور-كأس-العالم-1068404226.html
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022
رياضة, بطولة كأس العالم 2022

تقنيات الذكاء الاصطناعي تحدد هوية بطل مونديال قطر 2022

12:56 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Алексей Филиппов / الانتقال إلى بنك الصورفوز منتخب فرنسا بكأس العالم روسيا 2018
فوز منتخب فرنسا بكأس العالم روسيا 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Алексей Филиппов
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توقعت تقنيات الذكاء الاصطناعي بطل مونديال قطر 2022، التي من المقرر أن تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وحسب موقع "الشرق"، استخدمت شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، مؤخرا إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي للحصول على حظوظ المنتخبات في بطولة كأس العالم 2022.
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
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أمس, 14:55 GMT
وقالت الشبكة إنه في حالة تصدر فرنسا والبرازيل لمجموعتيهما في كأس العالم، هناك فرصة قوية لوصولهما إلى النهائي.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن منتخب فرنسا، حامل لقب بطل كأس العالم، لديه الفرصة الأكبر للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بنسبة بلغت 17.93%.

وجاء منتخب البرازيل، بطل العالم 5 مرات، آخرها عام 2002، في المركز الثاني بنسبة بلغت 15.73%.
بينما جاء في المركز الثالث، منتخب إسبانيا بنسبة 11.53%، ومن ثم إنجلترا في المركز الرابع بنسبة 8.03%، وبلجيكا في المركز الخامس بنسبة بلغت 7.90%.
أما بالنسبة للمنتخبات العربية والأفريقية، فلا ترى التقنية أي فرصة للفوز باللقب.
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