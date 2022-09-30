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https://sputnikarabic.ae/20220930/تونس-تنضم-إلى-البروتوكول-المكمل-لاتفاقية-قمع-الاستيلاء-غير-المشروع-على-الطائرات-1068454381.html
تونس تنضم إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
تونس تنضم إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
انضمت تونس إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وذلك بمقتضى أمر ئاسي بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2022 . 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T16:41+0000
2022-09-30T16:41+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الأمر الرئاسي متعلق بالمصادقة على انضمام البلاد إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر/ أيلول 2010.في السياق ذاته، صدر أمر رئاسي تونسي يتعلق بالمصادقة على انضمام البلاد إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.ويتضمن الأمر الرئاسي انضمام تونس إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي مع التحفظ الآتي بخصوص الجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية: "وإذا لم تتمكّن الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدمه وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة".
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس تنضم إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

16:41 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaمطار تونس قرطاج
مطار تونس قرطاج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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انضمت تونس إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وذلك بمقتضى أمر ئاسي بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2022 .
وقالت قناة "نسمة" التونسية إن الأمر الرئاسي متعلق بالمصادقة على انضمام البلاد إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعتمد ببكين في 10 سبتمبر/ أيلول 2010.
في السياق ذاته، صدر أمر رئاسي تونسي يتعلق بالمصادقة على انضمام البلاد إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعتمدة ببكين في 10 سبتمبر 2010.
ويتضمن الأمر الرئاسي انضمام تونس إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي مع التحفظ الآتي بخصوص الجملة الثانية من الفقرة (1) من المادة 20 من الاتفاقية: "وإذا لم تتمكّن الأطراف من الاتفاق على تنظيم عملية التحكيم في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب إحالة النزاع إلى التحكيم، جاز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بموجب طلب يقدمه وفقا للنظام الأساسي لتلك المحكمة".
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