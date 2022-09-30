https://sputnikarabic.ae/20220930/حريق-بمقر-المفوضية-الأوروبية-في-بروكسل-والمتحدث-باسمها-تم-إخلاء-الطابق-الـ13-كاملا-1068441120.html
حريق بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل... والمتحدث باسمها: تم إخلاء الطابق الـ13 كاملا
حريق بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل... والمتحدث باسمها: تم إخلاء الطابق الـ13 كاملا
أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، أن الطابق الثالث عشر من المقر تم إجلاؤه بسبب نشوب حريق فيه. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T13:23+0000
2022-09-30T13:23+0000
2022-09-30T13:23+0000
المفوضية الأوروبية
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية له أوضح مامر، اليوم الجمعة، أنه تم إخلاء الطابق الثالث عشر من مقر المفوضية الأوروبية، مبنى بيرلايمونت، بسبب حريق.وقال: "في الواقع، كنت أرى بعض سيارات الطوارئ التي وصلت إلى بيرلايمونت تقريبًا أثناء نزولنا إلى غرفة الصحافة، وأنا أفهم أن هناك حادثة في الطابق الثالث عشر تطلبت تدخلهم، وإخلاء الأرضية".وأشار إلى أن المبنى الآن أصبح آمنا، مضيفًا أن المفوضية الأوروبية ستقدم مزيدًا من المعلومات حول الحريق لاحقًا.
https://sputnikarabic.ae/20220928/المفوضية-الأوروبية-تقدم-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-بعد-الاستفتاءات-1068362918.html
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المفوضية الأوروبية
حريق بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل... والمتحدث باسمها: تم إخلاء الطابق الـ13 كاملا
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أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، أن الطابق الثالث عشر من المقر تم إجلاؤه بسبب نشوب حريق فيه.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لتصريحات صحفية له أوضح مامر، اليوم الجمعة، أنه تم إخلاء الطابق
الثالث عشر من مقر المفوضية الأوروبية، مبنى بيرلايمونت، بسبب حريق.
وقال: "في الواقع، كنت أرى بعض سيارات الطوارئ التي وصلت إلى بيرلايمونت تقريبًا أثناء نزولنا إلى غرفة الصحافة، وأنا أفهم أن هناك حادثة في الطابق الثالث عشر تطلبت تدخلهم، وإخلاء الأرضية".
وأشار إلى أن المبنى الآن أصبح آمنا، مضيفًا أن المفوضية الأوروبية
ستقدم مزيدًا من المعلومات حول الحريق لاحقًا.