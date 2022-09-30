https://sputnikarabic.ae/20220930/حملة-نظافة-النيل-تطوف-محافظات-مصر-بمشاركة-1300-متطوع-وتمهد-لـقمة-المناخ-صور-1068447670.html

حملة "نظافة النيل" تطوف محافظات مصر بمشاركة 1300 متطوع وتمهد لـ"قمة المناخ"... صور

حملة "نظافة النيل" تطوف محافظات مصر بمشاركة 1300 متطوع وتمهد لـ"قمة المناخ"... صور

في حملة تنظيف هي الأكبر على مستوى العالم بالنسبة للمسطحات المائية، نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر"، اليوم الجمعة، فاعلية ‏لتنظيف مياه نهر النيل من المخلفات، في 14... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T15:04+0000

2022-09-30T15:04+0000

2022-09-30T15:04+0000

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ويقول رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحمد فتحي لـ"سبوتنيك"، إن "المبادرة تعد أكبر حملة نظافة على مستوى العالم شهدها مسطح مائي، إذ شملت من محافظة أسوان وحتى دمياط بطول 1117 كيلومترا، وعملت الحملة في أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف، وفي الجيزة والقاهرة بحملة نظافة مشتركة، والمنوفية والقليوبية معًا، والغربية والدقهلية، وكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط".ويضيف أن "عدد المتطوعين المشاركين في الحملة تجاوز الـ 1300 متطوع. كما ساهم 5 شركاء حكوميين في المبادرة، هم وزارات الموارد المائية والري والتنمية المحلية والشباب والرياضة والبيئة، إضافة إلى رئاسة قمة المناخ (COP27)".ويتابع: "كما ساهم في الحملة 4 شركاء من القطاع الخاص، أبرزهم البنك التجاري الدولي، إضافة إلى الشريك الاستراتيجي للحملة "الهلال الأحمر" المصري، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني في الـ 14 محافظة التي شهدتها الحملة".ويصف رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر" النتائج التي حققتها المبادرة بــ"المشرفة والواعدة"، موضحا أنها "تمكنت من جمع 342 كيلوغراما من المخلفات البلاستيكية في القاهرة والجيزة فقط، بمشاركة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، وممثلين عن تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين من البرلمان المصري، وكذلك بمشاركة ممثل الأمم المتحدة المقيم في مصر، والسفير البريطاني والنرويجي، وضيف الشرف المهندس العالمي هاني عازر، كما حضر 8 محافظين الحملة، التي شهدت مشاركة واسعة ما بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني".ويرى أن "النتائج الواعدة التي حققتها هذه الفاعلية لا تتركز فقط على حجم المخلفات التي تم انتشالها من نهر النيل، بل بتغيير فكر وسلوك 1300 مشارك في الحملة، والذي سينقلون بدورهم هذه السلوكيات لأصحابهم وذويهم ومن في محيطهم، وهو ما يساعد في تدشين الخريطة التفاعلية التي تهدف لها الحملة، من أجل وضع سياسات للتوعية بنهر النيل ومشاركة المجتمع المدني في نشر هذه الأهداف".وبحسب فتحي، فقد "قدمت الحملة الأدوات الخفيفة التي تم استخدامها من (شوك وشبكات وقفازات) في جميع المخلفات، إلى مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، من أجل ضمان استدامة الحملة وتكرارها من قبل هذه الجمعيات في فترات قادمة، كما تسعى المؤسسة إلى أن يكون هناك شركات إعادة تدوير في كافة المحافظات من أجل إعادة تدوير المخلفات التي يمكن تجميعها مستقبلا من نهر النيل".ومن المقرر أن تعرض هذه الحملة داخل "قمة المناخ 2022"، في أحد الجلسات التي ستنظمها المؤسسة في المنطقة الزرقاء، من أجل العمل على ضمان أمن النيل، وإتاحة فرص التمويل في قطاع المياه، وهي من ضمن الأهداف التي ستتم مناقشتها في قمة المناخ، بحسب رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر".ومؤسسة "شباب بتحب مصر" جمعية أهلية مشهرة في وزارة التضامن الاجتماع، تحمل صفة عضو مراقب في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشريك لاتفاقية برشلونة لدول حوض البحر المتوسط، والممثل الرسمي لليوم العالمي للنظافة في مصر، وهي معتمدة من الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.

https://sputnikarabic.ae/20211212/أبو-الغيط-حصة-مصر-من-مياه-النيل-لن-تقل-مهما-حدث-1053846210.html

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