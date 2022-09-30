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https://sputnikarabic.ae/20220930/خبير-انضمام-الأقاليم-الأربعة-إلى-روسيا-هو-إعادة-ترسيم-خطوط-وقواعد-الاشتباك-الجديدة-مع-الغرب-1068452780.html
خبير: انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا هو إعادة ترسيم خطوط وقواعد الاشتباك الجديدة مع الغرب
خبير: انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا هو إعادة ترسيم خطوط وقواعد الاشتباك الجديدة مع الغرب
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، اتفاقيات الانضمام إلى روسيا وتشكيل... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T16:08+0000
2022-09-30T16:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. حول هذه الخطوة اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كمال الجفا، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أنه "بعملية الانضمام اليوم وصلت روسيا إلى أهدافها وأصبحت الأقاليم الأربعة، بحكم القانون الروسي، أراض روسية سيتم الدفاع عنها كالدفاع عن العاصمة موسكو".وقال الجفا إن "الإعلان اليوم هو إعادة ترسيم لقواعد وخطوط اشتباك جديدة مع الغرب، وفرض الرؤية الروسية بالكامل وإعادة بناء روسيا عبر لملمة ما يمكن لملمته من الجغرافيا الروسية التي خسرتها روسيا وإعادة بناء روسيا العظمى من جديد".وأضاف، بأن "الانضمام اليوم سيدعم المحور الجديد الذي يتم تشكيله مع الصين وعدد من دول آسيا، بعلاقات استراتيجية تجري معظمها بعيدا عن الإعلام للتصدي للمخططات الأمريكية في إشعال حروب دائمة بين الدول".وقال "نحن أمام مرحلة جديدة ستعيد أوروبا للتفكير من جديد، في ما يحدث وحدث ومن يدفع الثمن. سنشهد مزيدا من التمدد في روسيا والمزيد من التحالفات".وعن خطاب الرئيس بوتين، قال الجفا، إنه "ركز على العائلة والبنية الأساسية للأسرة وإعادة بناء قيم المجتمعات والعقائدية والالتصاق بالوطن".وختم بالقول، إن "أمريكا تريد تهديد المجتمعات من خلال الظواهر التي تدعمها والتي تهدف إلى تهديم الأسرة والمجتمع. وأوروبا هي من يدفع الثمن".
https://sputnikarabic.ae/20220930/أمين-الائتلاف-الوطني-لإنقاذ-العراق-الشعب-الروسي-في-المناطق-الجديدة-أصبح-تحت-حماية-وطنه-الأم-1068452368.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

خبير: انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا هو إعادة ترسيم خطوط وقواعد الاشتباك الجديدة مع الغرب

16:08 GMT 30.09.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة "لا نتخلى عن أناسنا" لدعم عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، في نوفوسيبيرسك
مسيرة لا نتخلى عن أناسنا لدعم عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، اتفاقيات الانضمام إلى روسيا وتشكيل كيانات جديدة في قوامها.
دمشق - سبوتنيك. حول هذه الخطوة اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كمال الجفا، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أنه "بعملية الانضمام اليوم وصلت روسيا إلى أهدافها وأصبحت الأقاليم الأربعة، بحكم القانون الروسي، أراض روسية سيتم الدفاع عنها كالدفاع عن العاصمة موسكو".
مسيرة لا نتخلى عن أناسنا لدعم عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، في فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
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15:58 GMT
وقال الجفا إن "الإعلان اليوم هو إعادة ترسيم لقواعد وخطوط اشتباك جديدة مع الغرب، وفرض الرؤية الروسية بالكامل وإعادة بناء روسيا عبر لملمة ما يمكن لملمته من الجغرافيا الروسية التي خسرتها روسيا وإعادة بناء روسيا العظمى من جديد".
وأضاف، بأن "الانضمام اليوم سيدعم المحور الجديد الذي يتم تشكيله مع الصين وعدد من دول آسيا، بعلاقات استراتيجية تجري معظمها بعيدا عن الإعلام للتصدي للمخططات الأمريكية في إشعال حروب دائمة بين الدول".
وقال الجفا "عملية الضم وما تحويه من موارد هي إعادة رسم لروسيا، وهي رسالة لباقي الدول التي تحاول أن تكون قاعدة خلفية للإدارة الأمريكية ضد روسيا".
وقال "نحن أمام مرحلة جديدة ستعيد أوروبا للتفكير من جديد، في ما يحدث وحدث ومن يدفع الثمن. سنشهد مزيدا من التمدد في روسيا والمزيد من التحالفات".
وعن خطاب الرئيس بوتين، قال الجفا، إنه "ركز على العائلة والبنية الأساسية للأسرة وإعادة بناء قيم المجتمعات والعقائدية والالتصاق بالوطن".
وأضاف الجفا "هي رسالة إلى الآخرين بضرورة العودة إلى الأخلاق وبناء جيل على أسس حضارية وإنسانية".
وختم بالقول، إن "أمريكا تريد تهديد المجتمعات من خلال الظواهر التي تدعمها والتي تهدف إلى تهديم الأسرة والمجتمع. وأوروبا هي من يدفع الثمن".
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