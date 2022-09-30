https://sputnikarabic.ae/20220930/خبير-انضمام-الأقاليم-الأربعة-إلى-روسيا-هو-إعادة-ترسيم-خطوط-وقواعد-الاشتباك-الجديدة-مع-الغرب-1068452780.html

خبير: انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا هو إعادة ترسيم خطوط وقواعد الاشتباك الجديدة مع الغرب

خبير: انضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا هو إعادة ترسيم خطوط وقواعد الاشتباك الجديدة مع الغرب

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع رؤساء جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، اتفاقيات الانضمام إلى روسيا وتشكيل... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T16:08+0000

2022-09-30T16:08+0000

2022-09-30T16:08+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1a/1068244665_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_62b3e92421d172d85fff9b6c285498a2.jpg

دمشق - سبوتنيك. حول هذه الخطوة اعتبر الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كمال الجفا، في تصريح لوكالة سبوتنيك، أنه "بعملية الانضمام اليوم وصلت روسيا إلى أهدافها وأصبحت الأقاليم الأربعة، بحكم القانون الروسي، أراض روسية سيتم الدفاع عنها كالدفاع عن العاصمة موسكو".وقال الجفا إن "الإعلان اليوم هو إعادة ترسيم لقواعد وخطوط اشتباك جديدة مع الغرب، وفرض الرؤية الروسية بالكامل وإعادة بناء روسيا عبر لملمة ما يمكن لملمته من الجغرافيا الروسية التي خسرتها روسيا وإعادة بناء روسيا العظمى من جديد".وأضاف، بأن "الانضمام اليوم سيدعم المحور الجديد الذي يتم تشكيله مع الصين وعدد من دول آسيا، بعلاقات استراتيجية تجري معظمها بعيدا عن الإعلام للتصدي للمخططات الأمريكية في إشعال حروب دائمة بين الدول".وقال "نحن أمام مرحلة جديدة ستعيد أوروبا للتفكير من جديد، في ما يحدث وحدث ومن يدفع الثمن. سنشهد مزيدا من التمدد في روسيا والمزيد من التحالفات".وعن خطاب الرئيس بوتين، قال الجفا، إنه "ركز على العائلة والبنية الأساسية للأسرة وإعادة بناء قيم المجتمعات والعقائدية والالتصاق بالوطن".وختم بالقول، إن "أمريكا تريد تهديد المجتمعات من خلال الظواهر التي تدعمها والتي تهدف إلى تهديم الأسرة والمجتمع. وأوروبا هي من يدفع الثمن".

https://sputnikarabic.ae/20220930/أمين-الائتلاف-الوطني-لإنقاذ-العراق-الشعب-الروسي-في-المناطق-الجديدة-أصبح-تحت-حماية-وطنه-الأم-1068452368.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم