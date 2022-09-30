https://sputnikarabic.ae/20220930/خبير-عسكري-يوضح-ماذا-يعني-إنشاء-مركز-قيادة-أمريكي-لإدارة-العمليات-في-أوكرانيا-1068437235.html
خبير عسكري يوضح ماذا يعني إنشاء مركز قيادة أمريكي لإدارة العمليات في أوكرانيا
خبير عسكري يوضح ماذا يعني إنشاء مركز قيادة أمريكي لإدارة العمليات في أوكرانيا
قال الخبير الاستراتيجي والعسكري، العميد هشام جابر، إن قيام وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإنشاء مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T12:05+0000
2022-09-30T12:05+0000
2022-09-30T12:05+0000
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وأضاف جابر في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تعتبر تطورا معلنا وخطيرا للأزمة في أوكرانيا، لأن الولايات المتحدة بذلك تتدخل بشكل مباشر في العمليات العسكرية.وتابع: "هناك نوايا أمريكية لإطالة هذه الأزمة بعيداً عن تدخل حلف الناتو بشكل مباشر، لذلك ستعمل روسيا على إعادة التموضع وإعادة ترتيب وتحفيز القوات العسكرية والتركيز على السيطرة التامة على هذه المناطق التي أصبحت تابعة لروسيا".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد كشفت أن البنتاغون يستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن النزاع في أوكرانيا. وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تشمل المهمة نحو 300 شخص سيتمركزون في المقر الأوروبي للجيش الأمريكي في مدينة فيسبادن الألمانية.
https://sputnikarabic.ae/20220930/صحيفة-الولايات-المتحدة-تعتزم-إنشاء-مركز-قيادة-لتنسيق-العمليات-العسكرية-في-أوكرانيا-1068422361.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
خبير عسكري يوضح ماذا يعني إنشاء مركز قيادة أمريكي لإدارة العمليات في أوكرانيا
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قال الخبير الاستراتيجي والعسكري، العميد هشام جابر، إن قيام وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بإنشاء مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا قد يزيد من الأزمة تصعيدا وتعقيدا بشكل حتمي.
وأضاف جابر في حديثه لـ"راديو سبوتنيك
"، أن هذه الخطوة تعتبر تطورا معلنا وخطيرا للأزمة في أوكرانيا، لأن الولايات المتحدة بذلك تتدخل بشكل مباشر في العمليات العسكرية.
وأوضح أن "جود مثل هذا المركز يعني أن هناك تطورا في العمليات العسكرية، خاصةً بعد نتائج الاستفتاء وإعلان بعض المناطق انضمامها إلى روسيا فقد أصبح الوضع دقيقا جداً لأن أي تدخل عسكري من أي جهة على هذه المناطق قد يصعد الأمور أكثر، لأن هذا يعتبر اعتداء مباشراً على الأراضي الروسية".
وتابع: "هناك نوايا أمريكية لإطالة هذه الأزمة بعيداً عن تدخل حلف الناتو بشكل مباشر، لذلك ستعمل روسيا على إعادة التموضع وإعادة ترتيب وتحفيز القوات العسكرية والتركيز على السيطرة التامة على هذه المناطق التي أصبحت تابعة لروسيا".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد كشفت أن البنتاغون يستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وذكرت
صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن النزاع في أوكرانيا.
وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.
وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تشمل المهمة نحو 300 شخص سيتمركزون في المقر الأوروبي للجيش الأمريكي في مدينة فيسبادن الألمانية.