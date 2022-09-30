https://sputnikarabic.ae/20220930/دبلوماسيون-عرب-يطالبون-تراس-بعدم-نقل-السفارة-البريطانية-إلى-القدس-1068432332.html
دبلوماسيون عرب يطالبون تراس بعدم نقل السفارة البريطانية إلى القدس
دبلوماسيون عرب يطالبون تراس بعدم نقل السفارة البريطانية إلى القدس
كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن السفراء العرب لدى لندن وجهوا لرئيس الوزراء البريطانية، ليز تراس، كتابا لحثها على عدم المضي قدما بشأن نقل السفارة... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T10:29+0000
2022-09-30T10:29+0000
2022-09-30T10:29+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "الغارديان" أن بعض الدبلوماسيين العرب قالوا في رسالتهم أن الخطة قد تعرض المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر أن تكتمل هذا العام تحت التهديد.وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن تعترض مجموعة متوقعة من الدول الموالية للفلسطينيين الممثلة في لندن على نقل السفارة المقترح، لكن الرسالة التي أرسلها الدبلوماسيون العرب حظيت بتأييد جميع الدول العربية، بما في ذلك تلك التي تدعم اتفاقيات إبراهيم الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2020.وبهذا الصدد قال السفير الفلسطيني لدى لندن، حسام زملط: "أي نقل للسفارة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة. إنه يقوض حل الدولتين ويؤجج وضعا متقلبا بالفعل في القدس وبقية الأراضي المحتلة وبين المجتمعات في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. هذا القرار سيكون كارثيا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دبلوماسيون عرب يطالبون تراس بعدم نقل السفارة البريطانية إلى القدس
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كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن السفراء العرب لدى لندن وجهوا لرئيس الوزراء البريطانية، ليز تراس، كتابا لحثها على عدم المضي قدما بشأن نقل السفارة البريطانية إلى القدس.
وذكرت صحيفة "الغارديان" أن بعض الدبلوماسيين العرب قالوا في رسالتهم أن الخطة قد تعرض المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر أن تكتمل هذا العام تحت التهديد.
وأشارت إلى أنه كان من المتوقع أن تعترض مجموعة متوقعة من الدول الموالية للفلسطينيين الممثلة في لندن على نقل السفارة المقترح، لكن الرسالة التي أرسلها الدبلوماسيون العرب حظيت بتأييد جميع الدول العربية، بما في ذلك تلك التي تدعم اتفاقيات إبراهيم الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2020.
وبهذا الصدد قال السفير الفلسطيني لدى لندن، حسام زملط: "أي نقل للسفارة سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة. إنه يقوض حل الدولتين ويؤجج وضعا متقلبا بالفعل في القدس وبقية الأراضي المحتلة وبين المجتمعات في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. هذا القرار سيكون كارثيا".