https://sputnikarabic.ae/20220930/دراجو-مصر-والعراق-وفلسطين-يقطعون-الجبال-السورية-ضمن-بطولة-الأندية-العربية-1068430200.html

دراجو مصر والعراق وفلسطين يقطعون الجبال السورية ضمن بطولة الأندية العربية

دراجو مصر والعراق وفلسطين يقطعون الجبال السورية ضمن بطولة الأندية العربية

وسط أجواء من الحماس والمنافسة الودية، تتواصل منافسات البطولة العربية العاشرة للذكور لأندية الأبطال للدراجات، والأولى للإناث، المقامة في محافظة اللاذقية... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T10:37+0000

2022-09-30T10:37+0000

2022-09-30T10:37+0000

تقارير سبوتنيك

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وتتضمن منافسات البطولة ثلاث مراحل، فرق ضد الساعة، وفردي ضد الساعة، وفردي عام، ويشارك بالبطولة أندية " نوروز، الصناعة" من العراق، ونادي "هيئة قناة السويس" من مصر، ونادي "القدس" من فلسطين، وأندية "محافظة دمشق، اللاذقية، بردى" من سوريا."عودة الألق"أكد معاون وزير السياحة السوري المهندس نضال ماشفج خلال انطلاق البطولة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أهمية إقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية المعتمدة ضمن الأجندة العربية والمحلية، في سوريا، لأنها تؤكد عودة الأخيرة إلى ألقها ومكانتها بوصفها دولة مهمة سياسياً ورياضياً وسياحياً.ونوّه ماشفج إلى أهمية مشاركة أندية من مصر والعراق وفلسطين في هذه البطولة التي يقيمها الاتحاد الرياضي السوري بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العربي، مبيناً أن العشرة الأوائل في ترتيب البطولات العربية سيحصلون على نقاط دولية تساعدهم في التأهل للبطولات العالمية والأولمبياد.كرنفال عربيأعرب المشاركون في منافسات البطولة عن سعادتهم بالقدوم إلى سوريا، منوهين بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، بالإضافة لأجواء المنافسة الودية التي تسود بين الفرق المشاركة في البطولة.المشاركة أميمة نيوف محترفة مع نادي "نوروز" العراقي قالت لـ"سبوتنيك": بدورها، قالت المشاركة من نادي "القدس" الفلسطيني:وقالت المشاركة فاطمة شوك من نادي "المحافظة" الرياضي بدمشق:بدوره، قال الحكم الدولي العراقي جمال حسين:من جهته، قال عبد الخضر حسن مدرب نادي الحشد الشعبي ومدرب المنتخب العراقي:وأضاف حسن:أجواء البطولة أشبه بالكرنفال العربي الذي تسوده الأجواء الأخوية، ونتمنى دوام التقدم والنجاح للشعب السوري الذي عانى الأمرين من الإرهاب، منوهاً بجمال الطبيعة السورية، خاصة اللاذقية التي تكتنز سحراً كبيراً يتحلى في جمال طبيعتها واعتدال طقسها.

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