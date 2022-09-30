https://sputnikarabic.ae/20220930/رئيس-شبه-جزيرة-القرم-يعلق-على-انضمام-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-ومقاطعتي-زابوروجيه-وخيرسون-إلى-روسيا-1068447936.html

رئيس شبه جزيرة القرم يعلق على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا

رئيس شبه جزيرة القرم يعلق على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا

استذكر رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الجمعة، خلال مراسم التوقيع على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، يوم 18... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T15:08+0000

2022-09-30T15:08+0000

2022-09-30T15:08+0000

روسيا

شبه جزيرة القرم الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104326/40/1043264087_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5c772e0e52d1280ff96ef0f72a22a352.jpg

وأضاف أكسيونوف في تصريح حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، خلال المراسيم "لقد دخل اليوم بالفعل التاريخ المحلي والعالمي. أهنئ إخواننا وأخواتنا على هذا النصر الذي طال انتظاره، ستثير شجاعتكم وقوتكم إعجابا حقيقيا. يتفهم سكان القرم ما هي المحاكمات الرهيبة التي كان عليكم تحملها من أجل هذا اليوم، نحن فخورون بأننا الآن معا، في عائلة واحدة ضخمة".وتابع أكسيونوف: "كما قال رئيسنا، نحن اليوم نناضل من أجل شعبنا، من أجل روسيا التاريخية العظيمة، وسوف نفوز بالتأكيد".وختم أكسيونوف بالقول: "إنني على يقين من أنه ينتظرنا مستقبل مشرق وسلمي، لن يكون فيه مكان للكراهية والعداء. معا نبني ما دمر ونعيد ما نهب ونعيد العدالة. نحن معكم، مرحبا بكم".وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.

https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html

شبه جزيرة القرم الروسية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية