https://sputnikarabic.ae/20220930/رئيس-لجنة-التربية-في-البرلمان-اللبناني-أزمة-فتح-المدارس-الرسمية-ما-زالت-نسبتها-عالية---1068460836.html

رئيس لجنة التربية في البرلمان اللبناني: أزمة فتح المدارس الرسمية ما زالت نسبتها عالية

رئيس لجنة التربية في البرلمان اللبناني: أزمة فتح المدارس الرسمية ما زالت نسبتها عالية

أكد رئيس لجنة التربية في البرلمان اللبناني النائب حسن مراد، اليوم الجمعة، أن الوضع الاقتصادي الحالي أثر على القطاع التربوي الرسمي والخاص في لبنان. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T20:35+0000

2022-09-30T20:35+0000

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وقال مراد في حديث خاص لـ"سبوتنيك" إن "مشكلة المدارس الرسمية بشكل عام، تدهور العملة المحلية في البلد، والموازنة الأخيرة التي قمنا فيها بزيادة الرواتب 3 أضعاف أو ضعفين لن تؤثر كثيرًا لأن أساتذة التعليم الرسمي غير مقتنعين بهذه الزيادات مقابل الضرائب التي فرضت عليهم".كما لفت مراد إلى أن "أزمة فتح المدارس ما زالت نسبتها عالية ولكن المجتمع الدولي والدول الصديقة تتعاون مع الوزير وتضغط لكي تفتح المدارس أبوابها ولكي نستطيع أن نبدأ العام الدراسي خلال الأيام القليلة القادمة".وأكد مراد أن "الأولوية تبقى لفتح المدارس وإيجاد الحلول للأساتذة والمعلمين لكي يعودوا إلى المدارس، وأن يبدأ الطلاب عامهم الدراسي بشكل طبيعي"، مشيرًا إلى أن "لبنان يعيش وضع خاص ومأساوي بظل الوضع الاقتصادي، ولكن نحن نعمل لعدم تكرار العام الماضي ومحاولة فتح المدارس بشكل طبيعي لأن هذا الجيل الذي يخسر التعليم هو الذي (سيدمر) لبنان لاحقًا إذا لم نلحقه"، على حد تعبيره.هذا ويواصل المعلمون في المدارس الرسمية إضرابهم المفتوح، مطالبين بتعديل رواتبهم والحصول على حقوقهم كاملة، بعد أن تآكلت رواتبهم بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان، فيما تستمر محاولات وزارة التربية والتعليم العالي فك الإضراب لكي ينطلق العام الدراسي في القطاع الرسمي كما هو محدد في 3 أكتوبر/ تشرين الأول.

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