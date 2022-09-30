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https://sputnikarabic.ae/20220930/سفيرة-السعودية-لدى-أمريكا-تعلن-مستجدات-أعمال-إجلاء-مواطنيها-جراء-إعصار-إيان-1068433641.html
سفيرة السعودية لدى أمريكا تعلن مستجدات أعمال إجلاء مواطنيها جراء إعصار "إيان"
سفيرة السعودية لدى أمريكا تعلن مستجدات أعمال إجلاء مواطنيها جراء إعصار "إيان"
أعلنت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مستجدات أعمال إجلاء المواطنين السعوديين، جراء إعصار "إيان"... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T10:56+0000
2022-09-30T10:56+0000
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وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن السفيرة السعودية، أجرت، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع القنصل العام في هيوستن شافي بن بجاد العتيبي، للاطمئنان على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جراء إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا وتأثرت منه عدة ولايات أخرى.وأضافت أن بنت بندر اطلعت على ما يتم تقديمه من خدمة ورعاية، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بين المواطنين.وقدمت السفيرة السعودية الشكر لفريقي السفارة والقنصلية على ما يتم بذله من جهود.كما حثت الجميع على تسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى زوال الأزمة.وقتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار إيان الذي ضرب جنوب غرب فلوريدا، متسببا في فيضانات في الشوارع واقتلاع الأشجار على طول الساحل، حيث زادت قوته خلال الأيام الماضية.وتجاوزت سرعة الرياح أكثر من 240 كلم في الساعة، أثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا أصبحوا دون كهرباء، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكانت العاصفة قد تسببت أثناء اجتياحها كوبا، في السابق، بمقتل شخصين وتدمير شبكة الكهرباء في البلاد.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان كارثة كبرى لفلوريدا بسبب إعصار إيان، ما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.وقال بايدن إن خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قارب إنقاذ وطواقم.
https://sputnikarabic.ae/20220929/إعصار-إيان-يضرب-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-بريح-عاتية-ويقتل-14-شخصا-1068420574.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

سفيرة السعودية لدى أمريكا تعلن مستجدات أعمال إجلاء مواطنيها جراء إعصار "إيان"

10:56 GMT 30.09.2022
© AP Photo / Ramon Espinosaتداعيات إعصار إيان، كوبا 27 سبتمبر 2022
تداعيات إعصار إيان، كوبا 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Ramon Espinosa
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أعلنت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مستجدات أعمال إجلاء المواطنين السعوديين، جراء إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا.
وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية، بأن السفيرة السعودية، أجرت، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع القنصل العام في هيوستن شافي بن بجاد العتيبي، للاطمئنان على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جراء إعصار "إيان" الذي ضرب ولاية فلوريدا وتأثرت منه عدة ولايات أخرى.
تداعيات إعصار سالي الذي ضرب منطقة بيرديدو كي، ولاية فلوريدا الأمريكية، 17 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
إعصار "إيان" يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بريح عاتية ويقتل 14 شخصا
أمس, 23:12 GMT
وأضافت أن بنت بندر اطلعت على ما يتم تقديمه من خدمة ورعاية، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بين المواطنين.
وقدمت السفيرة السعودية الشكر لفريقي السفارة والقنصلية على ما يتم بذله من جهود.
كما حثت الجميع على تسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى زوال الأزمة.
وقتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار إيان الذي ضرب جنوب غرب فلوريدا، متسببا في فيضانات في الشوارع واقتلاع الأشجار على طول الساحل، حيث زادت قوته خلال الأيام الماضية.
وتجاوزت سرعة الرياح أكثر من 240 كلم في الساعة، أثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا أصبحوا دون كهرباء، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وكانت العاصفة قد تسببت أثناء اجتياحها كوبا، في السابق، بمقتل شخصين وتدمير شبكة الكهرباء في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان كارثة كبرى لفلوريدا بسبب إعصار إيان، ما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.
وقال بايدن إن خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قارب إنقاذ وطواقم.
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