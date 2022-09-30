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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220930/سلطات-زابوروجيه-مقتل-23-شخصا-وجرح-العشرات-عند-نقطة-التفتيش-بعد-الاستهداف-الأوكراني-1068424103.html
سلطات زابوروجيه: مقتل 23 شخصا وجرح العشرات عند نقطة التفتيش بعد الاستهداف الأوكراني
سلطات زابوروجيه: مقتل 23 شخصا وجرح العشرات عند نقطة التفتيش بعد الاستهداف الأوكراني
كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن مقتل 23 شخصا وجرح العشرات خلال هجوم استهدفت قافلة من السيارات... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T07:55+0000
2022-09-30T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب روغوف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "في الوقت الحالي من المعروف أن هناك 23 قتيلا و 34 مدنيًا مصابا وحدث ذلك عند وقوف السيارات في طابور على طريق أوريخوفسكايا السريع لمغادرة المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.وأشار روغوف إلى أنه قبل يومين قام سكان منطقة زابوروجيه بإغلاق الطريق السريع ونظموا مسيرة، مطالبين بمنحهم الفرصة لمغادرة الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.ووفقا له، فإن نظام كييف يسعى إلى ترهيب السكان في الجزء الخاضع لسيطرته ومنع تدفق الناس إلى الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه، والتي ستصبح قريبًا ضمن السيادة الروسية.
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سلطات زابوروجيه: مقتل 23 شخصا وجرح العشرات عند نقطة التفتيش بعد الاستهداف الأوكراني

07:55 GMT 30.09.2022
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . РИА Новости
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كشف رئيس حركة "نحن مع روسيا"، عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، عن مقتل 23 شخصا وجرح العشرات خلال هجوم استهدفت قافلة من السيارات المتوقفة عند نقطة الدخول إلى المناطق المحررة في زابوروجيه.
وكتب روغوف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "في الوقت الحالي من المعروف أن هناك 23 قتيلا و 34 مدنيًا مصابا وحدث ذلك عند وقوف السيارات في طابور على طريق أوريخوفسكايا السريع لمغادرة المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني.
وأشار روغوف إلى أنه قبل يومين قام سكان منطقة زابوروجيه بإغلاق الطريق السريع ونظموا مسيرة، مطالبين بمنحهم الفرصة لمغادرة الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
ووفقا له، فإن نظام كييف يسعى إلى ترهيب السكان في الجزء الخاضع لسيطرته ومنع تدفق الناس إلى الجزء المحرر من منطقة زابوروجيه، والتي ستصبح قريبًا ضمن السيادة الروسية.
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