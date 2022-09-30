https://sputnikarabic.ae/20220930/صحيفة-الولايات-المتحدة-تعتزم-إنشاء-مركز-قيادة-لتنسيق-العمليات-العسكرية-في-أوكرانيا-1068422361.html
صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز قيادة لتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا
صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز قيادة لتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، نقلا عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T06:20+0000
2022-09-30T06:20+0000
2022-09-30T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101357/22/1013572299_0:24:2592:1482_1920x0_80_0_0_654d53aaf58e1d4fd09cf67aa05f88db.jpg
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن الحرب في أوكرانيا.وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تشمل المهمة نحو 300 شخص سيتمركزون في المقر الأوروبي للجيش الأمريكي في مدينة فيسبادن الألمانية.واعتبرت الصحيفة أن اتخاذ القرار النهائي بشأن إنشاء وحدة جديدة سيكون في الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن القيادة الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار تهديد روسيا لأوكرانيا والدول المجاورة لسنوات عديدة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101357/22/1013572299_342:0:2318:1482_1920x0_80_0_0_b3d686d6ab0c6532b37e9f99a4f16516.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مركز قيادة لتنسيق العمليات العسكرية في أوكرانيا
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الخميس، نقلا عن مصادر خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لنشر مركز قيادة في ألمانيا لمراقبة وإدارة المعركة في أوكرانيا بالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"
نقلا عن مصادرها، أن البنتاغون يستعد لنشر مركز مراقبة عن كثب في ألمانيا للتنسيق مع الحلفاء بشأن الحرب في أوكرانيا.
وأشارت هذه الصحيفة إلى أن هذه الخطة قدمها رئيس القيادة الأوروبية للولايات المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي، ووفقا للخطة سيكون المركز الجديد "تحت القيادة الموحدة" للجنرال الأمريكي الذي سيكون مسؤولا مباشرة أمام كافولي.
وبحسب الصحيفة، من المقرر أن تشمل المهمة نحو 300 شخص سيتمركزون في المقر الأوروبي للجيش الأمريكي في مدينة فيسبادن الألمانية.
واعتبرت الصحيفة أن اتخاذ القرار النهائي بشأن إنشاء وحدة جديدة سيكون في الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن القيادة الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار تهديد روسيا لأوكرانيا والدول المجاورة لسنوات عديدة".