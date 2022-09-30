https://sputnikarabic.ae/20220930/عمار-الأسد-اليوم-أكدت-روسيا-سقوط-أحادية-القطبية-وتضطلع-بحماية-الدول-التي-استهدفها-الغرب-1068453308.html

عمار الأسد: اليوم أكدت روسيا سقوط "أحادية القطبية" وتضطلع بحماية الدول التي استهدفها الغرب

عمار الأسد: اليوم أكدت روسيا سقوط "أحادية القطبية" وتضطلع بحماية الدول التي استهدفها الغرب

قال البرلماني السوري عمار الأسد، إن عودة المناطق الروسية إلى الوطن بعد استفتاء شعبي حر في المناطق الأربع (دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون) هي بمثابة تصحيح... 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T16:20+0000

2022-09-30T16:20+0000

2022-09-30T16:20+0000

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وأضاف الأسد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تاريخ اليوم لن يشبه ما قبله بعد توقيع اتفاق الانضمام إلى روسيا التي تضطلع بدور كبير لنصر الدول التي يريد الغرب سرقة ثرواتها.وأوضح أن الموقف الروسي هو موقف صائب، وأن نتائج الاستفتاء تؤكد عمق الروابط بين المواطنين في المناطق روسية الأصل التي انضمت مجددا، وأن الشعب في هذه المناطق وجه رسالة للغرب والجانب الأوكراني الذي استمر في قصف شعب هذه المناطق وقتله لسنوات.ولفت إلى أن واشنطن وأتباعها حاولوا إضعاف روسيا منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، من أجل التفرد بإحكام السيطرة على العالم بعد أن مارست واشنطن الاحتلال وسرقة ثروات الدول، لكن روسيا أكدت اليوم قوتها وقدرتها على إسقاط "الأحادية" والهيمنة الأمريكية التي اعتادت عليها خلال السنوات الماضية.وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون على انضمام أراضيهم إلى روسيا.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

https://sputnikarabic.ae/20220930/خبير-انضمام-الأقاليم-الأربعة-إلى-روسيا-هو-إعادة-ترسيم-خطوط-وقواعد-الاشتباك-الجديدة-مع-الغرب-1068452780.html

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سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم